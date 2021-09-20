СК устанавливает обстоятельства смерти гражданки Ирака на белорусско-польской границе

Днем 19 сентября поступило в Следственный комитет Беларуси поступило сообщение об обнаружении тела женщины без признаков жизни вблизи белорусско-польской границы, сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Установлено, что погибшей является 39-летняя гражданка Ирака.

Женщина была обнаружена без обуви. После первоначального осмотра тела, следствие не исключает, в том числе, версию наступления смерти от переохлаждения.

В настоящее время следователи УСК по Гродненской области с привлечением специалистов областного управления ГКСЭ проводят осмотр места происшествия, осуществляются необходимые следственные и процессуальные действия, назначены экспертные исследования для установления всех обстоятельств произошедшего.