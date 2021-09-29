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СК возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника КГБ

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Главное следственное управление Следственного комитета по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности возбудило уголовное дело по п.10 ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) УК. Об этом БелТА сообщили в СК.

Предварительно установлено, что 28 сентября сотрудники органов государственной безопасности проводили специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. «На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. Для последующего так называемого хайпа проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице», — рассказали в СК.

С учетом характера примененного насилия, вооруженного сопротивления от 31-летнего мужчины, ответным огнем он был ликвидирован. Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.

В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в том числе направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления. Назначены судебно-медицинские, комплексная криминалистическая баллистическая и иные экспертные исследования.

«Кроме этого, хотелось бы отметить, что у погибшего сотрудника 1990 года рождения остались супруга и малолетний ребенок. Следственный комитет выражает соболезнования в связи с гибелью офицера и скорбит вместе с родными и близкими, — добавили в ведомстве. — Особо отмечаем, что по каждому факту давления, угроз, попыток их осуществления в отношении сотрудников правоохранительных органов, граждан, выполняющих общественный долг, их близких Следственный комитет совместно с иными правоохранительными органами, как и прежде, будет давать жесткую и принципиальную правовую оценку. Виновные в противоправных проявлениях в отношении должностных лиц будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности».

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