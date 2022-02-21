СК: задержаны порядка 10 координаторов и исполнителей срыва референдума в Беларуси

Задержаны порядка 10 координаторов и исполнителей срыва референдума в Беларуси. Об этом заявил в эфире ОНТ начальник отдела информации и связи с общественностью Центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович, сообщает БЕЛТА.

«В Следственный комитет из Комитета государственной безопасности поступили материалы по факту совершения группой лиц экстремистских действий, выразившихся в попытке оказать незаконное воздействие на членов избирательных комиссий», — рассказал Сергей Кабакович.

По его словам, материалам дана правовая оценка. «Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны порядка 10 координаторов и исполнителей из различных регионов страны. Расследование уголовного дела продолжается», — отметил начальник отдела.

Как сообщалось, Комитет государственной безопасности Беларуси раскрыл группы, которые под руководством иностранных кураторов планировали срыв конституционного референдума. Люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, — прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса. Кураторы из-за границы установлены, координаторы и рядовые исполнители в Беларуси задержаны.