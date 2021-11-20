Скандалы и семейные дебоши — как Елена Разумная и Прекрасная разрешает конфликты в Пуховичском районе

Капитан милиции, старший инспектор профилактики Отдела охраны правопорядка и профилактики Пуховичского РОВД Елена Разумная награждена благодарностью председателя Минского областного исполнительного комитета.

Рабочий день этой очаровательной женщины-милиционера всегда начинается одинаково — с посещения изолятора временного содержания. Сюда попадают лица, которые привлекаются к административной ответственности за семейно-бытовые скандалы, хулиганство и другие правонарушения.

– Каждое утро я беседую с людьми и выясняю причины их привлечения. С помощью индивидуального подхода к задержанному, используя психологические приемы, пытаюсь вникнуть в ситуацию, разобраться, что стоит за каждым поступком или дебошем, – рассказывает капитан милиции Елена Разумная. — Среди основных моих задач — организация работы участковых инспекторов милиции с состоящими на профилактических учетах. Я проверяю правильность ведения и полноту учета профилактических накопительных дел. Их у меня — 293 на сегодняшний день. Это лица, которые состоят на учете в сфере семейно-бытовых отношений и привлекались к административной ответственности за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

В Пуховичском районе на должном уровне организована комплексная работа по профилактике правонарушений. Показатели выше среднего, поэтому сотрудницу милиции заметило руководство.

За прошедший период 2021 года в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» в Пуховичском районе вынесено и объявлено 328 официальных предупреждения. 140 лиц поставлено на профилактический учет. Вынесено и объявлено 90 защитных предписаний с установлением покинуть место жительства гражданину, совершившему насилие в семье. Направлено в ЛТП 38 граждан.

Елена Разумная проводит различные акции по предупреждению преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Собирает материалы и направляет их в прокуратуру для ограничения дееспособности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Капитан милиции прибегает и к превентивным мерам. В случае необходимости направляет пьяниц в ЛТП и многие, действительно, становятся на путь истинный. Благодаря ей в семьях дебоширов прекращаются скандалы, и за это ее благодарят.

— Когда ты видишь результат своей работы, ее замечает руководство — все это нравится. Я люблю свою профессию. Не считаюсь с личным временем, если нужно задержаться на рабочем месте — всегда остаюсь, — подчеркивает старший инспектор.

Еще Елена Разумная проводит служебные расследования, проверяет факты совершения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья.

— В каждом случаем мы подробно разбираемся, что способствовало совершению преступления. Я веду непосредственный контроль за работой участковых, осуществляю негласные проверки, — поясняет Елена Разумная.

Елена Разумная работает в тесном сотрудничестве с исполкомом, больницей, СОПом, центром занятости населения субъектами своего района, заинтересованными в решении семейно-бытовой проблематики региона.

Старшего инспектора Отдела охраны правопорядка и профилактики Пуховичского РОВД уже награждали в 2019 году благодарностью райисполкома. После того, как ее труд был высоко оценен, капитану милиции захотелось еще больше отдавать себя работе.

— Благодарность от Миноблисполкома стала для меня полной неожиданностью. Никто меня не предупреждал заранее. Исполняющий обязанности начальника ООПП сообщил, что мы едем в Управление внутренних дел Миноблисполкома на награждение буквально за день. Я не думала, что губернатор Минской области Александр Турчин лично поздравит меня и подарит букет, поэтому вдвойне приятно. Я очень волновалась из-за того, что мне предстоит выйти и отрапортовать. А когда дело дошло до фото, совсем растерялась. Конечно, ведь, не каждый день такое событие происходит при участии высокопоставленных людей, — улыбаясь, вспоминает Елена Разумная.

И теперь ей хочется стремиться к еще большим результатам, трудиться и помогать семьям в трудном положении.