Скажем «стоп» сообща: при проведении прививочной кампании важна заинтересованность каждого

19 мая, по информации БелТА, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания сообщил, что очередь из желающих вакцинироваться в Беларуси сейчас составляет около 460 тысяч человек.

«Система здравоохранения не может сказать «стоп» коронавирусной инфекции. Она сконцентрирована на том, чтобы новые, передовые методики, которые есть в мире, внедрялись нашими врачами, — сказал Игорь Петришенко. — Мы научились противостоять этой беде, и мы проводим активную вакцинацию населения. Это дает положительный эффект. Первую прививку получило 356 тысяч человек, вторую — 256 тысяч. Надеемся, что к осени выйдем на вакцинирование 5 миллионов человек».

Это предположение, как мне сегодня кажется, выглядит очень оптимистичным. Общаясь с достаточно большим количеством людей, я вижу, что понимание важности и необходимости получения прививки от коронавируса пока нельзя назвать массовым. Абсолютно убежденными сторонниками прививок, по моим наблюдениям, являются люди, которые переболели коронавирусом тяжело. Они точно знают, что не хотели бы повторения ни тех симптомов, что пришлось пережить, ни нахождения на кислороде и, тем более, на ИВЛ.

Понимают важность прививочной кампаниии и медицинские работники.

— Любой врач вам скажет, что сегодня в нашей стране отработаны алгоритмы оказания медицинской помощи при коронавирусе, разработаны новые клинические протоколы лечения, — говорит главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова. — Мы знаем о вирусе теперь значительно больше, чем знали год назад. И понимаем, что с этим нужно как-то жить дальше. Сейчас идет уже третья волна заболеваемости коронавирусом. Она характеризуется тем, что случаев заражения мы фиксируем меньше (хотя в последние дни количество их росло), а вот течение болезни становится более тяжелым. Для примера: инфекционный госпиталь в Марьиной Горке заполнен в данный момент примерно на 85 процентов, а «кислородные» койки — на 100 процентов. Поэтому мне как врачу понятно и очевидно, почему программа по вакцинации населения считается вопросом государственной важности. Хотелось бы, чтобы это понимали и наши граждане, и, в первую очередь, руководители организаций и предприятий, в чьи интересы входит, в том числе, забота о здоровье трудоспособного населения страны. Нельзя не отметить, что многие руководители понимают это, знают об утвержденном и реализуемом Национальном плане мероприятий по вакцинации и не только сами прививаются в качестве примера другим, но и способствуют проведению вакцинации членов трудового коллектива. Кто-то организованно доставляет людей в районную поликлинику, кто-то просит нас прибыть на предприятие. Для этого у медработников есть возможность: в распоряжении больницы — передвижной ФАП и специально приобретенное холодильное оборудование для хранения вакцины. Могу отметить заинтересованность руководства БНБК, ЗАО «Август-Бел», СООО «Морозпродукт».

Отдельно хотелось бы обратиться к председателям сельских советов: их помощь в формировании групп из желающих вакцинироваться нам очень важна. Несложно понять, что посылать передвижной ФАП и медработников, которые трудятся с серьезной нагрузкой, чтобы вакцинировать в каком-то отдаленном населенном пункте нескольких человек, — это не совсем рациональный подход.

Очевидно, что проведение прививочной кампании — дело действительно общее. Но чтобы оно двигалось вперед, как я понимаю, главным остается желание самих граждан защитить себя. Поэтому не могу не озвучить главному врачу мнения тех людей, которые не ждут приглашения на прививку, а идут в поликлинику сами. Одни после ее посещения благодарят за организацию работы, другие — критикуют медиков, указывая на большие очереди на прием к врачу для получения допуска.

— Прием желающих привиться ведется с 10 до 17.30, — комментирует Людмила Жаринова. — Если образуются слишком большие очереди, мы стараемся, исходя из своих возможностей, привлечь дополнительного специалиста. Но, к сожалению, это получается не всегда. Да и далеко не каждый день на самом деле бывают очереди. Ближе к концу рабочего дня может и никого не быть перед кабинетом врача. Наверное, нам все же не хватает порой терпения и желания вникнуть в ситуацию. Я видела, какие очереди выстраиваются в прививочных пунктах Минска. Это не 20-30 человек, поверьте.

Мы могли бы, как это сделали в столичных медучреждениях, организовать запись на прививки. Но в таком случае, ожидание также растянулось бы на месяц вперед. Вряд ли это понравилось бы населению, которое стремится получить иммунитет уже сейчас. Поэтому пока работаем по живой очереди. Прививаем российской вакциной «Спутник V». Она есть в наличии. Возможно, будет вскоре поступление партии китайской вакцины.

Хотелось бы обратить внимание на то, что получение вакцины не отменяет необходимости следовать комплексу санитарно-противоэпидемических мероприятий, позволяющих минимизировать последствия инфекции COVID-19. Не отменяется масочный режим в людных местах, где нет возможности соблюдать дистанцию, и также актуальна обработка рук антисептиком.

P.S. Когда материал был написан, я решила заглянуть в районную поликлинику и посмотреть, насколько действительно велики очереди на прививку.

19 мая 2021 года. Время — 16.00. В регистратуре нет ни одного человека. Желающему получить прививку мужчине выдают анкету, любезно предлагают ручку для ее заполнения и приглашают в кабинет к врачу. Иду туда и я. В коридоре три человека, которые (ожидая друг друга) справляются со всеми мероприятиями (в том числе с посещением процедурного кабинета) менее чем за полчаса.

Елена ИВАНОВА.