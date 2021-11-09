Сколько белорусские таможенники выявили нарушений при ввозе автомобилей из Литвы?

Очередные нарушения законодательства выявили белорусские таможенники при ввозе автомобилей из Литвы. Всего на белорусско-литовском направлении уже пресечено 460 таких фактов.

Около 460 фактов незаконного перемещения через белорусско-литовскую границу транспортных средств и автозапчастей пресекли таможенники в этом году. Это половина из всех выявленных на таможенной границе подобных случаев.

Самыми популярными нарушениями при незаконном перемещении такого рода товаров, а со стороны Литвы они встречаются ежесуточно, являются изменение идентификационных номеров, придание одним товарам вида других, когда автомобили в разобранном виде маскируются под запасные части, а также не декларирование и занижение стоимости.

Применяя подобные способы, нарушители пытаются сэкономить на уплате таможенных платежей в полном объеме либо вовсе избежать их, и в последующем незаконно использовать транспортные средства на территории ЕАЭС.

Так, гродненскими таможенниками выявлен очередной факт нарушения. Пять легковых автомобилей перемещались из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог» в разобранном виде, в документах же товар был представлен как бывшие в употреблении запчасти. Перевозчиком выступала фирма из Казахстана.

Назначена экспертиза, по результатам которой уже подтверждено, что перемещаемые запчасти б/у – это легковые автомобили в разобранном виде.

Стоимость предметов административного правонарушения, а это два авто HONDA, TOYOTA Avensis, AUDI A6 и SUBARU 2, устанавливается. Гродненской региональной таможней рассматривается вопрос о начале административного процесса в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь.

А минскими таможенниками в пункте таможенного оформления «Великий Камень» пресечен факт незаконного перемещения из Литвы грузового автомобиля VOLVO, распиленного на две части.

В представленных к таможенному оформлению товаросопроводительных документах в адрес фирмы-получателя на территории Кыргызстана следовали бывшие в употреблении запчасти к грузовым автомобилям.

Что на самом деле находится в грузовике, таможенники установили во время досмотра: это кабина автомобиля, шасси со всеми необходимыми комплектующими (двигатель, коробка передач и другое), которые фактически являются грузовым автомобилем VOLVO в разобранном виде, аккуратно распиленным на две части.

В настоящее время назначена экспертиза в отношении незаконно перемещаемого товара. А Минской региональной таможней проводится проверка по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах).