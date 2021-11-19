Сколько людей привились от COVID-19 в Минске?

В столице активно идет процесс вакцинации населения не только от COVID-19, но и гриппа: привито 33% и 20% населения соответственно, сообщили корреспонденту БелТА в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

«На 17 ноября от гриппа привито 369 165 человек, от COVID-19 — 613 170, — уточнили специалисты комитета. — Уже начата ревакцинация от коронавируса, на настоящий момент прививки сделали 9285 человек».

Вакцинация против инфекции COVID-19 в Минске проводится во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях для взрослого населения, в городских клинических больницах, в медсанчастях и здравпунктах промышленных предприятий, в некоторых детских поликлиниках. Всего функционирует 97 пунктов вакцинации, в том числе 36 мобильных, расположенных в крупных торговых и иных объектах. Работа пунктов вакцинации организована по графику, в том числе в субботние и воскресные дни. Информация о местонахождении и графике работы пунктов размещена на сайте комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сайтах учреждений здравоохранения.

Прививки детей и взрослых от гриппа выполняются во всех территориальных поликлиниках города.

«В этом году в столице кампания вакцинации против гриппа проходит с возможностью использования как вакцин для бесплатной иммунизации («Гриппол плюс» российского производства), так и вакцин, доступных за средства предприятий, организаций и личных средств граждан («Гриппол плюс» и «Ваксигрип-тетра» производства Франции). Ориентировочная стоимость прививки от гриппа — от Br8 до Br30 в зависимости от вида вакцины», — рассказали в комитете по здравоохранению.

Бесплатно получают прививку дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети с трех лет и взрослые с хроническими заболеваниями, люди с иммунодефицитными состояниями, люди старше 65 лет, беременные, медицинские и фармацевтические работники.

Прививки от COVID-19 гражданам Беларуси проводятся бесплатно вакцинами «Гам-КОВИД-Вак», «Спутник Лайт», Vero Cell (КНР). Для ревакцинации применяется «Спутник Лайт».

«При желании пациента возможно совместное (в один день) применение вакцины против COVID-19 и вакцины против гриппа. Вместе с тем возможна и раздельная вакцинация: в этом случае сделать прививку против гриппа надо не ранее, чем через 14 дней после завершения полного курса вакцинации против COVID-19», — заключили специалисты.