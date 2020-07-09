Сколько наличных денежных средств можно перевозить через таможенную границу, не заполняя таможенную декларацию? В каком случае необходимо декларировать денежные средства?

Таможенное декларирование не является обязательным и производится только по желанию физического лица в случае если наличные денежные средства и (или) дорожные чеки не превышают в эквиваленте сумму равную 10 тысячам долларов США.

При перемещении наличных денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов США в эквиваленте, физическим лицом заполняется 2 экземпляра основного и дополнительного формуляра пассажирской таможенной декларации по курсу валют, действующему на день подачи декларации таможенному органу.

Если сумма превышает 100 тысяч долларов США по курсу валют, действующему на день подачи декларации таможенному органу, то пассажирская таможенная декларация сопровождается представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Это может быть:

— свидетельство о праве на наследство;

-справка, выданная банком либо небанковской кредитно-финансовой организацией, о снятии наличных денежных средств со счета;

-кассовый чек (иной документ), выданный организатором лотереи, конкурса, спортивного либо культурного мероприятия;

-иные документы, в том числе заверенные нотариально, выданные владельцем (собственником) денежных средств, содержащие реквизиты органа (организации) и подтверждающие происхождение наличных денежных средств.

Установлена уголовная ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов.

Под незаконным перемещением понимается перемещение вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с заведомо недостоверным декларированием либо недекларированием, либо с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

В данном случае подобные действия попадают под часть 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Незаконное перемещение наличных денежных средств в крупном размере наказывается штрафом, ограничением либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Юлия Симонян,

Минская региональная таможня.