Скромная, милая, нетиповая… Зазерской средней школе — 100 лет

У каждого человека есть места, куда хочется возвращаться, места, с которыми связаны самые добрые воспоминания.

Сколько я себя помню, она всегда была рядом. Скромная, милая, нетиповая…Но такая дорогая моему сердцу… Зазерская средняя школа.

Родная школа… Эти слова отзываются светлым чувством в сердце каждого….

Мой дом — напротив школы. Поэтому она всегда действительно была рядом, молчаливо наблюдая за моей жизнью. Когда я была маленькая, мы с друзьями часто гуляли в школьном саду и много всего вкусного пробовали на большом пришкольном участке…

Став ученицей, я узнала, что школу в деревне Зазерье открыли в 1920 году, когда Пуховщина была освобождена от белополяков. На пожелтевших страницах летописи школы, которая пишется практически с момента ее основания, прочитала о первых директорах и учителях: Л.Ю. Дубовском, П.П. Басько, Ф.Е. Басько, сестрах Ляховичах и других.

Гордостью нашей школы является наш выпускник А.Ф.Луцевич, Герой Советского Союза. Его имя носит пионерская дружина Зазерской средней школы.

Ходила легенда, что после того, как немцы сожгли бывшую панскую усадьбу, где обучались дети, школа «переехала» в здание конюшни. На самом деле Зазерская школа возобновила свою работу в научной лаборатории. Уже после войны были достроены 5 классных кабинетов.

Школьная пора — это лучшие годы в жизни любого человека. Закончив школу, я не смогла с ней расстаться и вернулась сюда снова, но уже в качестве педагога. Не колеблясь, привела к самым лучшим учителям своего сына.

На самом деле, очень много прекрасных и талантливых учителей трудились в стенах Зазерской школы: Е.Р. Генесева, И.Н. Майор, В.С. Ставер, Г.И. Войтко, М.И. Смольская, М.И. Бачило, В.В. Попчик, В.Л. Зязюльчик и многие-многие другие.

Эстафету от ветеранов педагогического труда принял молодой творческий коллектив, который в профессионализме не уступает своим предшественникам.

В разные годы педагогический коллектив школы возглавляли люди, которые были преданы ей и старались сделать все, чтобы здесь было комфортно детям и учителям: Л.И. Бабич, З.И. Шеремет, В.И. Петрович, А.Б. Куляй, Л.С. Пузакова, Е.Г. Ермакова.

Сейчас школой руководит молодой директор Наталья Кулешова. Она словно вдохнула новую жизнь. Еще больше сплотила педагогический коллектив. Вместе с ней школа стала шагать в ногу со временем, изменилась к лучшему. Расцвела и похорошела, как весной обновленный, любимый школьный сад.

Ярко и позитивно проходят мероприятия в нашей школе: линейки, утренники, встречи, ярмарки, субботники. Любим мы все вместе путешествовать, знакомясь с новыми местами. Охотно участвуем в районных соревнованиях, олимпиадах, туристических слетах…

Все мы делаем сообща: педагоги, родители, дети. Педагогический коллектив очень ценит «чувство локтя». И мечтаем мы тоже вместе: однажды превратится наша школа в большой и светлый храм науки, обретя новое здание. Так хочется, чтобы процветал и жил яркой жизнью наш любимый школьный дом.

Не забывают и никогда не отказывают в помощи школе выпускники прошлых лет. С удовольствием приходят на вечера встреч, собираясь всем классом даже спустя десятилетия. Для каждого поколения школа была своей, особенной, но всегда родной и любимой.

Какая она, наша школа, сейчас? Возможно, кто-то скажет, что она несовременная. Но это не так. Мы, как и другие, шагаем в ногу со временем: новый компьютерный класс, мультимедийная установка, интерактивная система, современные швейные машинки…

Кто-то скажет: нетиповая. И это не так. В школе есть все условия для разностороннего развития личности: спортивная комната, комната для приема пищи, классные кабинеты с капитальным ремонтом и новой мебелью.

Кто-то скажет: нерентабельная. И снова мимо. Школа в селе — культурный центр, куда от каждого дома ведет тропинка к знаниям, тропинка в будущее.

Кто-то скажет: маленькая. Да, но чем меньше пространство, тем ближе мы сердцем друг к другу, к ученикам, тем дружнее и сплоченнее наша школьная семья.

Школа гордится своими учениками. И они стараются ее не подводить. С легкостью поступают в ВУЗы и ССУЗы, выбирая нужные обществу профессии.

Улучшить школьную жизнь нам активно помогают наши шефы и спонсоры: РСДУП ЭБ «Зазерье», ОО «Гринпис», индивидуальные предприниматели.

В начале декабря Зазерская средняя школа отпраздновала юбилей — 100 лет. Это уникальная дата! Задумайтесь: на протяжении 100 лет звенит звонок в школе, зовет на урок своих учеников. И так хочется, чтобы его трель раздавалась завтра, послезавтра… Всегда…

Хочется от души поздравить коллектив Зазерской средней школы, ветеранов педагогического труда, выпускников и учащихся с юбилеем. Педагогам хочется пожелать профессиональных успехов, неиссякаемой энергии, добрых и отзывчивых учеников, благодарных родителей, ветеранам – крепкого здоровья. Живите долго, дарите людям добро.

Любовь ПОХИЛО, педагог-организатор ГУО «Зазерская средняя школа».