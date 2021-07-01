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Славянский базар в Витебске-2021

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XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 15 по 18 июля. В целях расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 июля на главной сцене. Во время церемонии вручат специальную награду Президента «Через искусство — к миру и взаимопониманию», состоится гала-концерт. В фестивальные дни также пройдут традиционные конкурсы — взрослый и детский.

Источник БелТА

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