«Славянский базар в Витебске»: Чем собираются удивить зрителей

Более 30 участников планируют принять участие во взрослом и детском конкурсах. За актуальной афишей концертов со списком участников можно следить на официальном сайте фестиваля.

По традиции будет работать ярмарка в Задвинье, «Город мастеров» по ул. Пушкина, Суворова. Работы художников, ремесленников и народных умельцев насытят улицы фестивального города. В областном краеведческом музее во время «Славянского базара» откроются пять выставок. Публике представят филателистические экспонаты из 80 коллекций собирателей разных стран мира. Из России привезут выставку хохломы и шитья. В дни форума музей будет работать дольше обычного.

Директор областного методического центра народного творчества Екатерина Лабуко рассказала, что в городе пройдет конкурс мажореток и барабанщиц. На пл. Свободы организуют конкурс традиционного бытового танца «Танчым разам», который соберет около 500 участников. «С ними хотим провести флешмоб: вместе с танцевальными коллективами в национальных костюмах сделать большой хоровод, а затем пройтись по улицам города. Ведь к нам приедут конкурсанты из разных уголков страны и все в костюмах своего района, которые отличаются цветовым разнообразием», — добавила Екатерина Лабуко, отметив, что массовое шествие участников станет ярким событием и придаст национальный колорит фестивалю. Кроме белорусов, в народных проектах планируют принять участие коллективы из Украины и России.

На площадках Витебска выступят духовые оркестры, пройдет конкурс глиняной игрушки, мастер-классы по ее изготовлению. Также организаторы собираются запустить с «Беларусьфильмом» кинотеатр под открытым небом. Для театральной публики Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа покажет свою программу. Белорусский театр «Лялька» в восьмой раз представит пользующийся популярностью «Кукольный квартал». Творческие коллективы из Беларуси, России и Украины покажут спектакли для детей и взрослой публики. Витебская филармония готовит джазовый проект, а также концерты своих коллективов. В парке «Мазурино» пройдет чемпионат по автозвуку и фестиваль красок Holi Fest. Также организаторы приглашают на День молодежи.

«Славянский базар в Витебске» пройдет с 14 по 19 июля. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 июля, закрытия — 18 июля.

Источник: БелТА.