«Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 18 июля

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 2022 году пройдет с 13 по 18 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на соцсети музыкального форума.

Открытие фестиваля запланировано на 14 июля, закрытие — 17-го. «Уже предчувствуем, как на многочисленных площадках проходят любимые и легендарные проекты, без которых невозможно представить фестиваль, выступают артисты первой величины, соревнуются конкурсанты, а весь город превращается в один сплошной праздник», — отметили в дирекции форума.

Обязательно увидят жизнь и новые задумки организаторов, работа над которыми идет сейчас. Например, уже разработан новый фирменный стиль, который найдет свое отражение в уличных афишах, баннерах, рекламных растяжках и билбордах, в промопродукции и в сценографии главных концертных площадок. Это все тот же легендарный василек и яркие краски, которыми Витебск сияет в дни фестиваля.

В этом году фестивалю 31 год. «Три десятка лет — достаточный срок для того, чтобы заявить о себе, добиться признания, воплотить мечты и влюбить в себя. С 1992 года «Славянский базар» никого не оставляет равнодушным, собирает преданных поклонников и готов принимать в свою фестивальную семью новых артистов, партнеров, друзей. Вокруг главного культурного события Беларуси всегда кипят страсти, ходят слухи, ведутся разговоры, но каждый раз фестивальные афиши пестрят знаменитыми именами, звезды слетаются (и съезжаются) в Витебск, а гостеприимная сцена объединяет целые народы!» — добавили организаторы.

Пока идет формирование программы «Славянского базара». Как только она будет готова, ее сразу объявят.