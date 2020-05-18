Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Пуховичском районе с тремя погибшими

Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погибли три человека и еще двое пострадали.

По данным следствия, 14 мая 2020 года около 19:40 20-летний житель Гомеля управлял автомобилем Rover и двигался по автодороге «Минск – Гомель». На 43-м километре автодороги М5 вблизи деревни Энергия Пуховичского района водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Citroen под управлением 33-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также 26-летний пассажир Citroen от полученных травм погибли на месте. Еще двое пассажиров (по одному из каждой машины) доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Следователями областного управления и центрального аппарата с использованием передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты объекты, имеющие значения для установления механизма развития ДТП. Работу следственно-оперативной группы координировал начальник управления Андрей Лис.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для установления обстоятельств произошедшего назначены необходимые экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

Граждане, которые располагают значимой информацией, видеозаписями вышеуказанного происшествия, просьба сообщить об этом по телефону:8 (017) 219-09-07, 8(017) 219-09-05.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.