Следует ли начислять обязательные страховые взносы в бюджет фонда на суммы материальной помощи своему сотруднику на проведение операции?

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Беларусь «Об обязательных страховых взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» (далее – бюджет фонда) объектом для начисления обязательных страховых взносов в бюджет фонда являются для работодателей и работающих граждан — выплаты всех видов в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные в пользу работающих граждан по всем основаниям независимо от источников финансирования (далее – выплаты), включая вознаграждения по гражданско-правовым договорам, кроме предусмотренных Перечнем выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию в бюджет фонда (далее – Перечень № 115), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.1999 № 115, но не выше пятикратной величины средней заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, за который уплачиваются обязательные страховые взносы.

Суммы средств работодателя, направленные на медицинскую помощь, в том числе на проведение операций, при наличии соответствующего подтверждения, выдаваемого в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь, относятся к выплатам, на которые не начисляются взносы в бюджет фонда (п. 4 Перечня №115).

Нуждающимся в получении медицинской помощи, в том числе проведении операций, должен быть выдан подтверждающий документ (медицинская справка о состоянии здоровья по форме 1 здр/у-10 согласно приложению 1 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.07.2010 № 92).

Следовательно, суммы средств работодателя, направленные в виде материальной помощи на операцию работника, не будут являться объектом для начисления взносов в бюджет фонда только при наличии медицинской справки о состоянии здоровья по форме 1 здр/у-10, в которой в графе «Рекомендации» будет отражена информация о необходимой операции.

Пуховичский районный отдел Миноблуправления Фонда социальной защиты населения.

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