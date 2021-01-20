Как протекает COVID-19 у детей — рассказывает врач контактной группы

С октября, считает участковый врач-педиатр районной детской консультации Марьиногорской ЦРБ Юлия Шибакова, у нее начался совершенно новый этап в профессиональной жизни. Связано это было с созданием детской контактной группы при Марьиногорской ЦРБ.

— Вообще коронавирус изменил жизнь каждого человека на планете, — говорит детский доктор. — Кто-то непосредственно столкнулся с болезнью и перенес ее, а для кого-то она стала приговором. Карантины, локдауны, беспрецедентные меры по профилактике заболеваемости — это все наша нынешняя реальность. И с этим нужно учиться жить. Каждому человеку. Тем более, медицинскому работнику. Поэтому я, как и все мои коллеги, изучаю всю доступную информацию по коронавирусу: много читаю, смотрю видео, слушаю аудиолекции. И применяю новые знания на практике, потому что ежедневно сталкиваюсь с болеющими детьми, которых посещаю как врач детской контактной группы.

Год назад такой группы не было. Но с началом осени в стране началась так называемая вторая волна заболеваемости. Рост числа инфицированных фиксировался ежедневно. Медики связывали это с тем, что люди устали бояться, дистанцироваться, соблюдать меры профилактики. И это все на фоне того, что мы вернулись из отпусков, каникул в офисы и школы. Случаев заболеваемости среди детей стало значительно больше.

— Мне предложили стать врачом контактной группы, и я не раздумывала, потому что к этому времени с болезнью столкнулась, так сказать, лицом к лицу: переболел коронавирусом мой собственный ребенок, — рассказывает Юлия Шибакова. — Причем перенес болезнь не бессимптомно, а с присущими ей температурой, потерей обоняния. К счастью, обошлось без воспаления легких. Так что я получила личный опыт в борьбе с коронавирусом.

В обязанности врача контактной группы входило и входит посещение на дому детей с положительным тестом ПЦР, наблюдение контактов первого уровня с симптомами простуды, оформление справок и больничных листов. Сегодня, когда в районе наблюдается некоторый спад заболеваемости, на день приходится примерно 15 вызовов. А были дни, когда их было почти четыре десятка.

— Родителям важно понимать, что инфицироваться COVID-19 могут дети любого возраста. Но, как правило, дети болеют не так тяжело, как взрослые люди, — говорит Юлия Валерьевна. — Течение болезни у детей напоминает течение обычной ОРВИ. Наблюдается, как правило, острый катаральный синдром, заложенность носа, диарея, повышение температуры и потеря обоняния. Дети постарше в качестве жалоб описывают также слабость, головную боль, тошноту. Возможно, это чувствуют и малыши, но в силу возраста им сложно описать данные симптомы. Пневмонии у детей развиваются редко. И госпитализация в основном не требуется.

Есть дети, которые совершенно бессимптомно переносят коронавирус. И узнают о положительном тесте случайно. Но это не повод недооценивать опасность заболевания. Особенно если у детей есть какие-то сопутствующие заболевания.

Кроме того, важно помнить, что бессимптомное течение новой коронавирусной инфекции у детей не говорит о том, что они не являются источником инфекции для других. Значит, защищая ребенка от COVID-19, вы защищаете от заболевания и себя, и других людей. Поэтому доктор советует учить детей соблюдать правила личной гигиены, социальную дистанцию. Не стоит лишний раз отпускать их на масштабные мероприятия. А при признаках простуды или недомогания нужно оставить ребенка дома.

Ежедневно выезжая к заболевшим коронавирусом детям, а потом возвращаясь в поликлинику, чтобы помочь своим коллегам на приеме, Юлия Валерьевна мечтает о том, чтобы поскорее наступило то время, когда можно будет вернуться к их привычному рабочему графику и привычной жизни. Как врач она уверена, что приблизить это время можно и благодаря личной ответственности каждого человека за свое здоровье.

Елена ШАНТЫКО.