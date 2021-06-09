Служба 101: Горели комбайн …и квартира

Оказали помощь

2 июня в 19.10 в ЦОУ Пуховичского РОЧС от жителя деревни Маховка Новопольского сельсовета поступила просьба оказать помощь в извлечении лошади из торфяного массива. Спасатели обвязали лошадь пожарными рукавами, привязали к технике, по мере возможности помогали лошади руками, чтобы не травмировать ее. Вскоре уставшее и напуганное животное вызволили «из плена». Лошадь не пострадала. Хозяин благодарен спасателям.

Горел комбайн

2 июня в 13.02 в ЦОУ Пуховичского РОЧС поступило сообщение о загорании комбайна, который производил уборку зеленой массы в деревне Новое Житье Туринского сельсовета. До прибытия подразделений МЧС тушение осуществляли механизатор-тракторист и водитель с помощью огнетушителей. Пострадавших нет.

В результате загорания комбайн уничтожен.

…и квартира

3 июня в 01.10 в ЦОУ Пуховичского РОЧС поступило сообщение о пожаре в четырехкомнатной квартире двухквартирного жилого дома в агрогородке Новополье.

АПИ в квартире не был установлен.

В результате пожара выгорела веранда, поврежден потолок в кухне.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил монтажа электросетей и электрооборудования.

Пуховичский РОЧС.