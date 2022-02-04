Служебная собака вывела на следы жулика в Пуховичском районе

На линию «102» Пуховичского РОВД поступило сообщение о краже в одном из населенных пунктов района. Хозяйка дачи обнаружила разбитое окно, исчезновение денежных средств и разного имущества.

На место происшествия в составе следственно-оперативной группы прибыл милиционер-кинолог Пуховичского отдела охраны со служебной собакой. Во время отработки придомовой территории тот быстро взял след и привел сотрудников в лесной массив, где удалось обнаружить перчатки подозреваемого. Долгий путь немецкая овчарка сделала в сторону проезжей части, где через некоторое время беглеца задержали, сообщает подробности МВД.

Подозреваемым оказался 33-летний безработный минчанин. Часть имущества удалось вернуть владелице, причиненный ущерб составил более пяти тысяч рублей.

Выяснилось, что ранее мужчина уже обокрал гараж в этом же населенном пункте, украв электроинструмент. В отношении минчанина возбуждено два уголовных дела за кражу. В настоящее время устанавливается причастность фигуранта к кражам, совершенным в других районах области.