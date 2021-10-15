Смерть в заброшенной деревне. Нежилой дом горел в Пуховичском районе — обнаружено тело неизвестного

В деревне Борцы Пуховичского района днем 14 октября горел нежилой дом. Спасатели на пепелище обнаружили тело человека, личность которого устанавливается.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Сообщение о пожаре в деревне Борцы поступило в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 14 октября в 13:13. Когда наши подразделения прибыли на место, деревянный дом догорал. В результате он был полностью уничтожен огнем. На месте обнаружено тело погибшего человека, личность которого устанавливается.

Борцы находятся в Шацком сельсовете. Управляющая делами Шацкого исполнительного комитета Марина Далидович рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Борцы — деревня, разбитая на хутора. Всего несколько домов, которые расположены на расстоянии друг от друга, разделенные перелесками. На сегодняшний день там никто не зарегистрирован ни по месту жительства, ни по месту пребывания. Деревня дважды переходила из состава одного сельсовета в состав другого. Хозяева дома, который горел, умерли около 15 лет назад, и после этого никто не заявлял права на наследство.

По словам Марины Далидович, когда спасатели сообщили в сельсовет об этом пожаре, они не назвали даже пол погибшего, не говоря уже о его личности.

Проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет. Причину смерти погибшего установит судебно-медицинская экспертиза. Пожарно-техническая определит причину возгорания.