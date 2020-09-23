Смолевичским РОВД разыскивается без вести пропавшая девушка 2003 года рождения

Смолевичским РОВД разыскивается без вести пропавшая:

Агафонова Карина Сергеевна, 09.11.2003г.р., проживающая в аг.Юрьево, ул.Луговая, 79-7, Смолевичского района, Минской области, которая утром 21.09.2020 уехала в поликлинику г.Смолевичи, и до утра 22.09.2020 не явилась домой.

Ушла из дома в период времени с 08.00 21.09.2020 в сторону г.Смолевичи и о ее местонахождении ничего не известно.

Её приметы: На вид 16 лет, рост около 170 см., худощавая, волосы средней длины,каре темного цвета, прямые.

Была одета: черные спортивные штаны, красные кроссовки с белой подошвой, темно-серая байка.

Если Вам что-либо известно о местонахождении данной девушки просим незамедлительно сообщить в Смолевичский РОВД по телефонам

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