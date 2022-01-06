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Со светлым праздником Рождества Христова!

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Дорогие соотечественники!  Православные христиане Беларуси!

От всей души поздравляю со светлым праздником Рождества Христова!

Великое таинство этих торжественных рождественских дней проникнуто непостижимой глубиной и высоким смыслом, и мы всегда с нетерпением и радостью ожидаем эти благодатные чудесные мгновения, когда по-особому воспринимаются такие простые человеческие чувства, как милосердие и сострадание, самоотверженность и терпение.

Этот праздник мы всегда встречаем под звон колоколов в кругу семьи. Делимся добрыми мыслями и чувствами с родными и близкими. Именно их любовь и поддержка помогают нам преодолевать трудности, укрепляют веру в свои силы и дают уверенность в завтрашнем дне.

Пусть желанный праздник Рождества войдет во все наши дома и привнесет в жизнь каждого белоруса радость и счастье. Мира, добра, благополучия и здоровья вам и вашим близким.

Александр  ЛУКАШЕНКО.

 

Дорогие братья и сестры!

От всей души поздравляю вас со светлым праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса  Христа!

В эти святые дни мы мысленно переносимся в Вифлеем и становимся свидетелями чуда Боговоплощения, и душа каждого верующего человека испытывает удивительную радость и ликует величию Божию.  В сердце любовью отзываются слова: “Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…” И оно наполняется ликованием.

Минувший год стал по-особенному радостным для нашего прихода. Это год 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, в честь которого и освящен храм в городе Марьина Горка.

Этому празднику было посвящено множество мероприятий: на месте, где находился разрушенный храм, был установлен новый поклонный крест, а также был взят саженец дуба и перенесен на территорию нынешнего храма для сохранения преемственности.

Знаменательным стало то, что наш приход сподобился принимать ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского, и все верующие смогли поклониться этой святыне.

Вознесем же благодарность Господу за все Его щедроты, ниспосланные нам, и принесем родившемуся Младенцу Христу дары —  плоды своей веры: милосердие, доброту, чистоту и любовь.

Пусть свет Вифлеемской звезды сияет над всем миром, а радость о родившемся Богомладенце из года в год наполняет наши души и сердца искренней верой, надеждой и любовью!

Протоиерей  Александр  ЦЕЛКОВ,

благочинный  церквей  1-го  Пуховичского округа.

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