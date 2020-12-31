Собрали новогоднюю подборку ваших увлечений

Недавно мы запустили рубрику «Мир наших увлечений» и попросили вас прислать фотографии вашего творчества. Пришло время ими поделиться!

Жительница Марьиной Горки Светлана любит делать такую красоту своими руками!

Анастасия Селява учится в Колледже искусств на художника. В свободное время любит шить куклы Тильда. На фотографиях представлены куклы»Деды Морозы», в январе 2020 года они заняли первое место на конкурсе в Словакии.

— Меня зовут Наталья. Уже 14 лет работаю бухгалтером. Начинала рукоделие с вышивки, а потом все закрутилось-завертелось… Рукоделие — моя отдушина.

Напоминаем, вы еще можете принять участие в нашей фоторубрике. Для этого нужно прислать на нашу электронную почту Puhnaviny@mail.ru свои фото и рассказать несколько слов о своем увлечении.