Соцслужба на скутере. Трудовые будни уникальной семьи

Когда по деревне Ветеревичи Пуховичского района несется скутер, местные знают: это Наталья и Валерий Гуриновичи спешат к своим подопечным. Супруги уже больше 10 лет являются социальными работниками — случай уникальный. Бабушки и дедушки от такой помощи в квадрате только в восторге. Порой даже ею немного злоупотребляют… О семейном подряде, посвятившем себя самой душевной профессии на земле, — в материале МЛЫН.BY.

Хороший бонус

На часах половина девятого. Наталья и Валерий Гуриновичи, одевшись потеплее, выходят из дому. Сегодня им нужно побывать у трех подопечных: бабушки живут в разных деревнях, поэтому раньше шести вечера супруги домой не вернутся. Благо есть машина, которая выручит и в снег, и дождь. Валерий заранее загрузил в багажник лопату, взял несколько инструментов.

— А это зачем? — интересуюсь у соцработника.

— Надежда Петровна, к которой сейчас и едем, жаловалась, что забор падает: посмотрю, может, получится что сделать. Пока столько грязи вокруг, к нему и подступиться будет сложно, но отказать Петровне не могу. Понимаю ее переживания.

Машина останавливается возле магазина, Наталья Гуринович идет затовариваться. Берет свежий хлеб, молоко, творог, сахар… Можно отправляться в путь.

Минут через 10 мы на месте. 80-летняя Надежда Петровна Новик, увидев нас в окошке, хотела было выйти на улицу, чтобы встретить, но Наталья Гуринович помахала головой — мол, сами справимся! И вот мы уже греемся в доме пенсионерки.

— Я і не чакала вас так рана! Мабыць, да мяне першай прыехалі, — рассуждает старушка.

Пока Наталья измеряла бабушке давление, Валерий успел и дров принести, и мусор убрать. Потом забором занялся.

— Все, что заказывали, купила. Если какие-то продукты закончились, говорите: в следующий раз принесу. Сейчас вам супчика сварю: каждый день жидкое надо. А как в общем себя чувствуете? Не крутит ноги из-за непогоды? — поинтересовалась Наталья.

— Ногі заўсёды на непагоду рэагуюць. Галава нечага зранку балела, так млосна было, што ўставаць не хацелася. Але зараз добра, расхадзілася, — говорит бабушка.

Уже несколько лет Надежда Новик живет одна: в Минске у нее есть дети, внуки, правнуки, но переезжать к ним наотрез отказывается. Здесь, в Ветеревичах-2, ее родной дом, который она ни в какую не хочет покидать.

— Дзякуй богу, такім, як мы, сацработнікаў даюць. Мне з Валерам пашанцавала. Мае суседкі кажуць, што лепей бы жанчыну далі. Што яны разумеюць? Мужык і дроў наколе, і забор падладзіць, і за бульбай у лёх спусціцца, — перечисляет пенсионерка. — Да таго ж ён не адзін прыходзіць, а з жонкай. Пакуль Наталля ў хаце прыбярэ ці ложак перасцеліць, Валерый па гаспадарцы сёе-тое зробіць. Хіба дрэнна?

Наталья Гуринович объясняет: Надежда Новик действительно подопечная Валеры. Но к старушке супруги всегда приходят вместе.

— Валера берет на себя тяжелую работу, а я уже больше по дому: постирать, помыть, переодеть, приготовить. И, самое главное, поговорить по душам. Сами понимаете, если пожилой человек живет один, ему в первую очередь не хватает общения. Летом проще: к одной соседке зайдешь, к другой. А зимой по таким сугробам особо никуда и не выберешься.

Самое тяжелое в работе

Сегодня у Натальи Гуринович 6 подопечных, у Валеры — три, он работает на полставки. Основателем семейного подряда соцработников стала именно Наталья. После школы она где только не работала: и в колхозе, и на ФАПе. А как в 2005 году вышла из декретного отпуска, решила стать социальным работником.

Возможных сложностей не боялась: несколько лет смотрела маму и свекровь, которым требовались постоянный уход и внимание. Но одно дело — родной человек, и совсем другое — чужой. Он и покапризничать может, и свое недовольство высказать… Наталья не скрывает: не все сразу получалось. Но со временем пришли и опыт, и уверенность в себе. Теперь она и не всегда спрашивает у подопечной, какая помощь нужна. Оценивает обстановку и составляет план действий: пол подмести, окна помыть, заменить постельное белье, купить продукты, приготовить обед…

— А ведь у каждой свои предпочтения. Васильевна, например, любит, чтобы супчик был густой, наваристый, Петровна, наоборот, жидкий хочет. Бывает, и покапризничать могут: не тот хлеб купила, сметанка не той жирности, молочко не той фирмы, — улыбается Наталья. — Я отношусь к таким замечаниям спокойно. Сейчас ошиблась — в следующий раз куплю нужную сметану.

Наталья вспоминает: первыми ее подопечными были бабушки из дальних деревень. Расстояние между населенными пунктами — до 12 км. Летом просто: сел на велосипед и через час ты на месте. А зимой? Наталья просила супруга отвезти ее к старушкам на машине. Валера не отказывался.

— Приедем к бабушке: я в доме прибираюсь, посуду мою, подметаю… Валеру ни о чем даже не просила — главное, что довез. Но он такой человек, что без дела сидеть не может. Глянул, а у бабушки дрова не колотые: он их порубил, сложил аккуратно. Или береза полусухая растет во дворе, место занимает, а спилить некому. Муж и тут вызвался помочь. Так он один раз со мной съездил, второй, третий. Знаете, старушки уже привыкли, что всегда можно рассчитывать на него. Как-то приехала к пенсионерке без мужа. Бабушка увидела меня и с порога: «А где Валера? Вези сюда!» — смеется Наталья.

Валерий признается: глядя на жену, он и сам подумывал стать социальным работником. Но что-то останавливало…

— К труду приучен, поддержать разговор могу. А вот как привыкнуть к тому, что чужой человек, который за долгие годы стал тебе уже родным, вдруг уходит навсегда? — разводит руками собеседник.

Наталья молча соглашается с мужем. За 16 лет пять ее подопечных ушли из жизни: для каждого соцработника это самое тяжелое…

— Не забуду, как приехала к одной бабушке. Стучусь — никто не открывает. Уйти из дому старушка не могла, еле ходит. Бегу к соседке: «Давай дверь ломать! Что-то плохое случилось, у меня на сердце неспокойно». Потом позвонила Валере. Он приехал, помог попасть в дом. Я первая вскочила в комнату: моя бабушка как сидела на диване, так и умерла… Уже много времени прошло, а я до сих пор не могу спокойно пройти мимо ее пустого дома. Приезжаю в деревню, подхожу к калитке и представляю: вот, сейчас она выйдет. Нет, не выходит…

Для многих бабушек Наталья стала самым близким человеком на свете.

— Я только пошла в отпуск, как в первый же день звонит мне домой моя подопечная тетя Нина и плачет: «Наташенька, только ты у меня есть, как я без тебя буду? Зачем ты меня оставила?» На следующий день ей стало плохо. Все бросила, побежала к ней, вызвала «скорую». Во вторник бабушку забрали, через два дня привезли домой. Мы с ней встретились, поговорили. А в четверг ее не стало…

Работа не для каждого

10 лет назад Валерий по примеру жены стал соцработником. К своим подопечным супруги по возможности наведываются сообща. Делают всю работу и по дому, и за домом. А порой старушки просят о том, что не входит в обязанности соцработника.

— Конец осени, а у одной моей бабушки еще картошка не выкопана. Приехали ее дети, внуки, чтобы собрать урожай. Пенсионерка и меня попросила подсобить. Помог, с меня не убудет, — говорит Валерий.

Семейный подряд Гуриновичей уже стал визитной карточкой Пуховичского района. В 2015 году супругам от территориального центра социального обслуживания выдали скутер — чтобы было проще передвигаться между населенными пунктами. Они катаются на нем только летом: Валера за рулем, Наталья в качестве пассажира. Говорят, хитрый транспорт освоили не сразу.

— И кто только придумал такое? — смеется Валерий. — Но времени экономится много, это плюс. У меня есть подопечные, которых три раза в неделю посещаем. Наташа к одной бабушке каждый день приезжает: старушка практически не видит, никакую работу сама выполнять не может. Хотя какое тут может быть расписание? Если надо, к кому-то и два раза в день заедешь, и три. И ночью, бывает, срываешься… Иначе нельзя. Раз выбрал такую профессию, будь готов делиться с другим и временем, и теплом души…

Слушаю Валеру и понимаю: соцработники — действительно люди с большим сердцем. Они нужны там, где прописались немощь, где тяжелая болезнь или сложная жизненная ситуация. Такую работу осилит не каждый…

Фото: Светлана Курейчик