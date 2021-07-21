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Сокол: несмотря на политическую турбулентность, Беларусь и Украина остаются важными рынками друг для друга

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Несмотря на политическую турбулентность, Беларусь и Украина остаются важными рынками друг для друга. Об этом заявил сегодня журналистам посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает корреспондент БелТА.

«Несмотря на всю турбулентность политическую, надо признать, что Украина по-прежнему остается для нас важным стратегическим рынком и мы для них входим в шестерку крупнейших рынков по поставкам украинской продукции», — сказал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

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