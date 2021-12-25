Сообщение об опасности – ложное, наказание – реальное

Ложные сообщения о минировании позволяют себе как взрослые, так и школьники. Но такие «шутки» не проходят и приводят к отнюдь не шуточным штрафам и срокам. Ни одно сообщение не игнорируется, даже если есть все основания предполагать, что это ложный вызов.

Хулиганы «минируют» учреждения образования, предприятия, торговые центры, вокзалы, железнодорожные пути. К счастью, пока сообщения о минировании не подтверждаются.

В 2021 году в Минской области за сообщения о лжеминировании возбуждено 15 уголовных дел. 11 по линии управления по противодействию киберпреступности, 4 – по линии уголовного розыска. В 2020 году – возбуждено 6 уголовных дел.

В основном сообщения о «минировании» поступают по телефону либо на электронную почту. Чаще всего граждане, которые звонят имеют нарушения психического здоровья либо находятся в состоянии алкогольного опьянения.

В октябре этого года 30-летний борисовчанин позвонил по номеру «102» и сообщил о минировании.

По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и саперно-пиротехническая служба. Специалистам предстояло эвакуировать людей и обследовать здание и прилегающую территорию на предмет наличия взрывного устройства.

В процессе эвакуации работники заведения рассказали о странном поведении одного из потенциальных клиентов, которому они отказали в пропуске. Неизвестный обронил фразу о том, что отдыхать здесь не будет никто. С момента его ухода до сообщения о минировании прошло чуть более 15 минут.

И недалеко от бара, во дворах соседней улицы, милиционерам удалось его найти. Как оказалась, не зря, именно он и оказался тем самым «телефонным минером».

Во время разговора с правоохранителями мужчина не стал отрицать свою вину и во всем сознался. Он пояснил, что причиной выходки стала обида на работников бара, которые не пустили его в развлекательное заведение из-за неподходящего внешнего вида и алкогольного опьянения. Фигуранта это возмутило, поэтому он и решил осуществить анонимный звонок со своего мобильного устройства и сообщить о «минировании».

Позже медицинское освидетельствование показало 2,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По данному факту районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Теперь «минеру» грозит до пяти лет лишения свободы.

В конце октября в Столбцах «минировали» вокзал. В РОЧС позвонил молодой человек, который представился работником автостанции, он сообщил, что на служебную электронную почту пришло письмо о наличии в здании взрывного устройства. Пассажиры и работники были эвакуированы, а саперы проверили территорию – опасных предметов не обнаружено.

Местные милиционеры выяснили, что звонивший – 19-летний безработный. В его отношении возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление («минировал» станцию метро «Малиновка»).

На электронную почту, в основном, «послания» направляют подростки, которых на такие «подвиги» толкает элементарная глупость либо баловство (задания от своих друзей за проигрыш в какой-либо игре), – рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Миноблисполкома Александр Грицук.

– Ребята, отправляющие подобные сообщения, практически никогда не отдают себе отчет в том, что такое «развлечение» заканчивается уголовной ответственностью и возмещением материальных затрат, как правило, весьма ощутимых, – отметил Александр Грицук.

– Пользователи создают массовую рассылку: направляют сообщения о лжеминировании сразу в несколько учебных заведений, органы местной власти, на предприятия, – добавил начальник УПК УВД.

– В феврале и марте злоумышленники устроили, так сказать, веерную рассылку таких сообщений на адреса электронной почты, принадлежащие отделам внутренних дел районных исполнительных комитетов по Минской области и жодинских школ; в августе – в несколько учебных заведений города Молодечно, в ноябре – в 10 РОВД Минской области и на государственные объекты образования, – рассказал Александр Грицук.

Правоохранителями установлено, что такие сообщения отправляют как белорусы, так и граждане других государств.

Ответственность за такой проступок наступает с 14 лет и предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на срок до пяти лет. В случаях, если деяние совершено повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекло причинение ущерба в крупном размере, либо иные тяжкие последствия – наказание в виде лишения свободы может быть применено на срок до 7 лет.

Необходимо подчеркнуть, что за детские шалости расплачиваются взрослые. Если ребенку, сообщившему о ложном минировании, не исполнилось 14 лет, наступает административная ответственность родителей, а ребенка ставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Помимо этого, виновный в заведомо ложном сообщении об опасности обязан возместить затраты по предотвращению несуществующей угрозы и расходы, связанные с нарушением функционирования предприятий и организаций.

То, что виновный будет обнаружен, у сотрудников милиции практически нет сомнений. Поэтому прежде чем «пошутить» всегда необходимо помнить о наступлении последствий и четко знать грань, которую лучше не переступать.

Если вы заметили оставленный в транспорте, подъезде или на улице пакет (сумку, коробку и другое), ни в коем случае не трогайте данный предмет, – отметил начальник УОПП УВД Миноблисполкома Андрей Берёзка.

Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов:

– немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы;

– отойти от предмета на безопасное расстояние;

– не трогать, не поднимать, не перемещать с места, не бросать обнаруженный предмет;

– не пользоваться вблизи объекта радиосвязью, в том числе мобильным телефоном;

– не курить и не пользоваться воспламеняющимися материалами вблизи данного места;

– дождаться прибытия сотрудников милиции, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

ОИОС