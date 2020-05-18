СООО «Волшебный остров» шьет защитные маски на экспорт

В связи с нынешней эпидемиологической ситуацией многие предприятия перепрофилировались на производство средств индивидуальной защиты. Изготавливать защитные маски начали и в СООО «Волшебный остров» в Марьиной Горке.

— У нас трудятся опытные швеи, поэтому мы оперативно перестроились и начали шить новую для нас продукцию, — отмечает начальник цеха Сергей Светич. — Уже произведено более 20 тысяч многоразовых масок. Шили их под заказ. Клиентам предлагаем цвет и дизайн на любой вкус.

СООО «Волшебный остров» обеспечило масками такие крупные предприятия, как ОАО «Белбакалея», торговую сеть «Евроопт», ОДО «Автодар» и другие. В нашем районе предприятие в этом направлении сотрудничает с ОАО «Машпищепрод».

Заказы на пошив защитных масок поступают также из России. Только на минувшей неделе в страну-соседку отгрузили порядка 10 тысяч масок.

Вместе с тем, в швейном цеху продолжается производство игрушек. На предприятии готовятся к крупной поставке их в Россию.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.