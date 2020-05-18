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СООО «Волшебный остров» шьет защитные маски на экспорт

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В связи с  нынешней  эпидемиологической  ситуацией  многие  предприятия  перепрофилировались на  производство средств индивидуальной  защиты.  Изготавливать  защитные маски начали и в СООО «Волшебный остров» в Марьиной Горке.

— У нас трудятся опытные швеи, поэтому мы оперативно перестроились и начали шить новую для нас продукцию,  —  отмечает  начальник  цеха   Сергей   Светич. — Уже произведено более 20 тысяч многоразовых масок. Шили их под заказ. Клиентам предлагаем цвет и дизайн на любой вкус.

СООО «Волшебный остров» обеспечило масками такие крупные предприятия, как ОАО «Белбакалея», торговую сеть «Евроопт», ОДО «Автодар» и другие.  В нашем районе предприятие в этом направлении сотрудничает с ОАО «Машпищепрод».

Заказы на пошив защитных масок  поступают также из России. Только   на минувшей неделе в страну-соседку  отгрузили  порядка 10 тысяч масок.

Вместе с тем, в швейном цеху продолжается производство игрушек.  На предприятии  готовятся  к  крупной поставке их в Россию.

Екатерина  ВЕРНИКОВСКАЯ.

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