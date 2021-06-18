СОП — это сигнал о помощи. Как избежать нарушения взаимопонимания и доверия между детьми и родителями?

На сегодняшний день понятие «СОП» уже твердо вошло в повседневную жизнь, в том числе и семей Пуховичского района: согласно законодательству Республики Беларусь при наличии определенных условий, создающих неблагоприятную для детей обстановку, дети из любой семьи могут быть признаны находящимися в социально опасном положении (СОП).

К сожалению, в сознании общества понятие семейного неблагополучия ошибочно отождествляется лишь с аморальным поведением родителей, вызванным злоупотреблением алкоголем, антисанитарными условиями проживания или жестоким обращением с детьми. Несомненно, подобная форма открытого семейного неблагополучия не должна оставаться без внимания государственных органов и требует незамедлительных действий по защите прав и законных интересов детей, проживающих в подобных семьях. Однако это далеко не все причины и условия, способствующие возникновению социально опасного положения, в котором оказываются наши дети.

На первый взгляд, нарушение взаимопонимания и доверия между членами семьи не вызывает опасения, но именно оно и является еще одной причиной возникновения неблагоприятной для детей обстановки. Трудно предугадать последствия нарушения взаимопонимания между детьми и родителями, но очевидно одно: ни к чему хорошему такая ситуация не приведет. В итоге дети и родители отдаляются друг от друга, и дети вынуждены искать общение и поддержку за пределами семьи. К сожалению, так они зачастую поддаются негативному влиянию, что, как правило, и приводит детей к совершению правонарушений и иных антиобщественных действий.

Как же избежать нарушения взаимопонимания и доверия между детьми и родителями?

Зачастую грубость, снижение дисциплины в школе, совершение правонарушений и преступлений, уходы из дома и иные негативные изменения в поведении подростка являются признаками подросткового кризиса или подростковой депрессии. На данном этапе жизни ребенку необходимо понимание и поддержка близких людей. И никто не сделает это лучше, чем любящие родители, которым не стоит забывать о том, что подростковый кризис является нормативным, то есть естественным кризисом и обязательным этапом здорового психического развития ребенка. В результате адекватного прохождения этого кризиса юноши и девушки становятся более эмоционально зрелыми, приобретают свой взгляд на вещи и становятся на более устойчивую жизненную позицию, которая имеет право отличаться от родительской.

Родителям стоит серьезно задуматься, если они заметили, что у ребенка снижено настроение, он не способен переживать радость, высказывает негативные суждения, пессимистически смотрит на происходящее вокруг него, без явной причины может становиться замкнутым, закрывать дверь комнаты после школы, оставаться там в течение нескольких часов. А также в некоторых случаях дети могут много спать, менять предпочтения в еде и даже совершать правонарушения.

Что делать родителям для восстановления взаимопонимания с ребенком? Выделите для начала для ребенка время, чтобы выслушать его проблемы. Даже если вы думаете, что у проблемы нет реальных причин, для ребенка она может казаться жизненно важной.

Дайте вашему ребенку передышку. Не рассчитывайте, что он будет делать именно то, что вы говорите.

Позвольте юноше или девушке совершать ошибки. Предостережение или принятие решений за детей могут восприниматься как отсутствие веры в их способности. Это снижает их уверенность в себе.

Не навязывайте подростку привлекательный для вас жизненный путь.

Контактируйте и ненавязчиво держите связь с подростком, даже когда он уходит.

Старайтесь не говорить своему ребенку, что ему нужно делать. Вместо этого внимательно прислушивайтесь, чтобы узнать больше о причинах, вызывающих это состояние.

Внимательное отношение, доброжелательное и понимающее общение с ребенком снижает риск его ухода из дома. В период летних каникул у ребенка появляется больше соблазнов для совершения противоправных действий, поэтому используйте летний отпускной и каникулярный период для сплочения семьи, для поиска новых и развития уже имеющихся совместных семейных увлечений. Обращайтесь за помощью квалифицированных педагогов для интересного и развивающего отдыха своего ребенка среди сверстников в детских оздоровительных лагерях.

Приглашаем также на консультации к специалистам ГУО «Пуховичский районный социально-педагогический центр»: к педагогу-психологу, педагогу социальному, юрисконсульту по адресу: г. Марьина Горка, ул. Пролетарская, д.13, тел.: 3-49-34, 3-51-79, 3-40-86.

Наталья КАРЖАНЕЦ.