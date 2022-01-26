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Состоится прием граждан и «прямая телефонная линия»

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27  ЯНВАРЯ

с 10.00 до 12.00 состоится выездной прием граждан по вопросам пенсионного законодательства начальником отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Ольгой Александровной КУРАШ.  Он пройдет в Новоселковском сельисполкоме.

28  ЯНВАРЯ

с 10.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет заместитель начальника управления — начальник отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома  Наталья Петровна ЛИСОВСКАЯ. Тел.:  5-18-39.

29  ЯНВАРЯ с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную   линию» проведет первый заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Викторович ЛЕВКОВИЧ.  Тел.:  (8-017)  500-41-60;

«прямую  телефонную линию» проведет заместитель председателя райисполкома Наталья  Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 6-72-07;

«прямую  телефонную линию» проведет начальник Пуховичского РЭС  Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.:  3-50-88;

«прямую  телефонную   линию»  проведут   председатели и  управляющие  делами  поссельисполкомов.

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