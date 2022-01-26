Состоится прием граждан и «прямая телефонная линия»

27 ЯНВАРЯ

с 10.00 до 12.00 состоится выездной прием граждан по вопросам пенсионного законодательства начальником отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Ольгой Александровной КУРАШ. Он пройдет в Новоселковском сельисполкоме.

28 ЯНВАРЯ

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника управления — начальник отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Наталья Петровна ЛИСОВСКАЯ. Тел.: 5-18-39.

29 ЯНВАРЯ с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет первый заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Викторович ЛЕВКОВИЧ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского РЭС Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.: 3-50-88;

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.