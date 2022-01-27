Состоялись районные соревнования по подледному лову рыбы на мормышку

Известно, что зимой рыба лучше всего клюет в первые недели после образования крепкого льда, а также когда наступают весенние оттепели. А период в середине зимы рыболовы называют глухозимьем и считают его не самым удачным для рыбалки. Рыба обычно ведет себя вяло и клюет редко. Именно глухозимье часто пугает новичков. Однако опытные рыболовы, изучившие особенности рыбалки в этот период, нередко добиваются неплохих уловов.

Желание проявить свое умение и стать призерами обусловило большое число участников состоявшихся в минувшую субботу районных соревнований по подледному лову рыбы на мормышку среди членов Белорусского общества охотников и рыболовов.

Соревнования проводились на разливе вблизи деревни Узляны. Несмотря на неблизкую дорогу к этому водоему и метель, из разных концов района на рассвете приехало 6 команд от первичных коллективов Пуховичской районной организации БООР. А в списке участников индивидуальных соревнований, включая членов команд, было 40 рыболовов, имеющих членский билет общества. Среди них немало жителей Минска, которые узнали о предстоящих соревнованиях в Пуховичском районе на сайте республиканского совета РГОО «БООР».

По многолетней традиции к соревнованиям рыболовов, которые проводит Пуховичская РОС РГОО «БООР», допускаются и дети — члены действующей при ней юношеской секции «Бекас». Число таких юных участников соревнований составило 10 мальчиков и две девочки. Девять из этих ребят являются воспитанниками SOS-Детская деревня Марьина Горка.

Следует отметить, что большую группу составили родные и друзья участников соревнований, которые приехали не только поболеть за своих, но и попробовать половить рыбу.

На соревнования было отведено три часа. Не теряя ни минуты, все бросились сверлить лунки. Как по заказу, метель прекратилась и создалась комфортная безветренная обстановка. Приятным дополнением к ней был запах дыма от костра, у которого любой желающий мог погреться и выпить чаю.

Соревновательная обстановка накалилась, когда некоторые рыболовы стали вытаскивать из лунок рыбу, а у других это не получалось. В ход пошла разведка с целью выяснить, какого цвета и размера мормышки используют те, у кого клюет. Поближе к удачливым рыболовам стали перемещаться и те, кто просверлил лунки в местах, где рыба не ловилась. За такими перемещениями, подглядываниями, шутками и прибаутками три часа пролетели незаметно. Пришло время взвесить улов.

Пойманная рыба была в основном мелкой, что и следовало ожидать в период глухозимья. Первое место по весу улова заняла команда Узлянского охотколлектива, которой, видимо, помог опыт рыбной ловли на местном водоеме. Однако и команда Новоселковского охотколлектива не подкачала. А грамотой за третье место была награждена команда Дукорского охотколлектива.

В индивидуальном зачете победителем стал Валерий Якимцов из Марьиной Горки, который поймал несколько десятков ершей и окуней. Считанные граммы уступил ему по весу улова Николай Тиханович из Узлянского охотколлектива. Третьим призером стал Евгений Быков из Дукорского охотколлектива.

А самые горячие аплодисменты во время награждения звучали в адрес юных участников соревнований, которые состязались отдельно от взрослых рыболовов, однако по улову смогли превзойти многих из них. Призерами в юношеском индивидуальном зачете стали Вероника Свидинская, Иван Ерошевич и Артем Бруй.

После завершения процедуры награждения, во время которой призерам достались ценные подарки от Пуховичской РОС РГОО «БООР» в виде рыбацких ящиков, санок, ледобуров и зимних удочек, участники соревнований и те, кто присутствовал, были приглашены попробовать уху, приготовленную местным егерем Александром Савичем. Увидев в наваристой ухе куски крупных линей, окуней и другой ранее пойманной на этом водоеме рыбы, многие рыболовы задумались о том, чтобы приехать сюда, когда закончится глухозимье.

Андрей МАЗАНИК.