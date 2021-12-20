СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА

На 1 ноября 2021 г. дебиторская задолженность организаций района составила 396,7млн. рублей и увеличиласьпо сравнению с 1 января 2021 г. на

71,3 млн. рублей, или на 21,9%.

Просроченная дебиторская задолженность сложилась в сумме

71,8 млн. рублей, что составило18,1% всего объема дебиторской задолженности, и уменьшилась на 2,9% по сравнению с началом года.

Кредиторская задолженность организаций на 1 ноября 2021 г. составила 298 млн. рублей, из неё просроченная – 87,1млн. рублей.

По сравнению с началом года кредиторская задолженность организаций увеличилась на 22,0%, в том числе просроченная уменьшилась на 0,8%.

На просроченную задолженность за топливно-энергетические ресурсы приходилось26,1 млн. рублей, или 32,9% от общей суммы просроченной задолженности поставщикам за товары, работы, услуги.

Отдел статистики Пуховичского района.