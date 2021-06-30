«Сотрудник банка» уговорил жительницу Пуховичского района перевести деньги на «резервную карту»

Появился новый вид хищения денежных средств граждан с банковских платёжных карточек. Так, жительнице Пуховичского района в мессенджере «Вайбер» постил звонок с зарубежного номера с ником «Служба безопасности. Собеседник представился сотрудником «службы безопасности» банка и спросил, подтверждает ли она перевод с её карты денежных средств в сумме 300 рублей, на что женщина пояснила, что о данных операциях ей ничего неизвестно. «Сотрудник» пояснил, что данную операцию он отменил и если она желает сохранить денежные средства, находящиеся на карте, то для неё будет создана резервная онлайн-карта. Женщина согласилась, после чего злоумышленник в переписке указал реквизиты карты, на которую можно переводить свои деньги для сохранности. Так, жительница Пуховичского района перевела со своей карты на карту злоумышленника 480 рублей. Женщина начала догадываться о неладном, когда ей снова позвонили и сказали, что снова осуществляются подозрительные операции по её банковской платёжной карте.

По данному факту проводится проверка, сотрудники милиции устанавливают причастных к данному деянию лиц.

Для того что бы не стать жертвой злоумышленника следует помнить и выполнять ряд основных правил:

· Никогда не сообщайте неизвестным лицам свои личные данные, а также данные ваших банковских платежных карточек;

· Всегда проверяйте с кем ведёте разговор по телефону (обращайте внимание на номер телефона собеседника);

· Надежно защищайте свои данные (двухфакторная авторизация, SMS-оповещение);

· В случае утери или кражи банковской карточки, незамедлительно заблокируйте ее по телефону или в банке.

· И самое главное: служба безопасности банковского учреждения никогда не использует для связи с клиентами мессенджеры «Вайбер» или «WhatsApp».

Будьте осторожны и внимательны!

Пуховичский РОВД