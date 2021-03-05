Сотрудникам Пуховичского РОВД вручили награды

В районном центре культуры прошло офицерское собрание, посвященное 104-й годовщине со дня образования белорусской милиции. В торжественной обстановке служителям закона награды вручили начальник ОВД Пуховичского райисполкома Владимир Смирнов, председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Пранович, начальник штаба УВД Минского облисполкома Дмитрий Милашевский, командир 5-й отдельной бригады специального назначения Алексей Хузяхметов.

Память ушедших коллег офицеры почтили минутой молчания.

Председатель первичной организации ветеранов внутренних дел и внутренних войск Пуховичского РОВД Николай Свиридов поздравил присутствующих с профессиональным праздником и полученными наградами.

На сцену также был приглашен заместитель генерального директора ЗАО «Струнные технологии» Василий Павловский. Он поблагодарил работников органов внутренних дел за их работу и вручил сертификат на подарок для Пуховичского РОВД — автомобиль.

После церемонии награждения для всех присутствующих прозвучал праздничный концерт.

Елизавета ГУЛЬМАТОВА.