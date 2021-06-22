Сотрудники ГАИ и транспортной инспекции проверили маршрутные такси

Отдел ГАИ Пуховичского РОВД совместно с транспортной инспекцией по городу Минску и Минской области провели совместное мероприятие, в ходе которого особое внимание уделили маршрутным такси, перевозящим пассажиров по маршруту Марьина Горка — Минск.

Как сообщили в ОГАИ Пуховичского РОВД, поводом к совместным действиям стали обращения граждан, которые пользуются транспортом в выходные дни. Поступили жалобы, что в часы-пик водители маршрутных такси берут больше пассажиров, чем имеется посадочных мест, что запрещено правилами пассажирских перевозок.

В ходе рейдового мероприятия особое внимание было уделено проверке посадки и высадки пассажиров, соблюдение скоростного режима. В связи со сложными погодными условиями проверялся режим труда и отдыха водителей маршрутных такси.

К слову, сотрудники ГАИ в условиях жаркой погоды призывают всех водителей внимательно прислушиваться к своему состоянию и соблюдать ряд простых рекомендаций.

Следует помнить, что духота в салоне автомобиля ухудшает общее самочувствие, вызывает негативные психологические реакции, приводит к снижению концентрации внимания и ухудшению реакции.

В жаркую погоду лучше всего отказаться от дальних поездок. Но если возникла необходимость воспользоваться транспортом, не стоит находиться долгое время за рулем, следует проверить, есть ли в аптечке валидол, корвалол, нитроглицерин, взять в дорогу прохладительные напитки.

При первых симптомах недомогания следует остановиться в тени и отдохнуть, проветрить салон.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.