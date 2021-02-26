Сотрудники ГАИ рассказали детям о важности соблюдения правил дорожного движения

26 февраля прошла встреча учащихся Марьиногорской гимназии с сотрудниками МВД Республики Беларусь, УВД Миноблисполкома и ОГАИ Пуховичского РОВД.

Старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь Анна Банадык провела с первоклассниками беседу о важности соблюдения правил дорожного движения и предложила ребятам посмотреть об этом фильм, который снят в интересной для детей форме.

Инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома Екатерина Сильченко на примере мультфильмов разобрала с детьми нарушения ПДД.

Представители Белорусского клуба автомототуризма в игровой форме напомнили первоклассникам о необходимости носить фликеры и о правилах перехода проезжей части дороги.

Начальник отдела ГАИ Пуховичского РОВД Александр Дятленок акцентировал внимание на том, что в нашем районе проводится активная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В завершение мероприятия гости порадовали ребят памятными подарками.

Елизавета ГУЛЬМАТОВА.