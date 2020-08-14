Совершите поступок! Станьте донором крови

…«Нужна кровь, нужны компоненты крови»… Не один раз за ночь произносили эти слова медики Марьиногорской ЦРБ, которые буквально на днях боролись за жизнь молодой женщины, пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия. Практически половину циркулирующей в организме крови потеряла эта пациентка, получившая сразу несколько тяжелых травм, сопряженных с большой кровопотерей. Донорскую кровь в больницу доставляли несколько раз. Была перелита также плазма крови, факторы свертываемости крови. Все это помогло спасти человеку жизнь…

…ИВЛ как крайняя мера поддержки человека во время тяжелого течения коронавирусной инфекции, безусловно, дает надежду на спасение. Но еще большую надежду стали в определенный момент возлагать на введение антиковидной сыворотки с антителами, которые вырабатываются в крови тех, кто перенес это заболевание и полностью выздоровел. Именно эта сыворотка дает в эти дни надежду одному нашему земляку, у которого коронавирус протекает в очень тяжелой форме. Врачи надеются на лучшее.

Это только два случая, говорящие о том, как бывает жизненно важно вовремя использовать в лечении донорскую кровь или ее компоненты. На самом деле необходимость в донорской крови в больницах возникает практически ежедневно. Более того, медики, как никто другой знают, что наша жизнь сегодня наполняется факторами риска все чаще и чаще: дорожные аварии, бытовые травмы, последствия операций, онкологических и иных заболеваний… И спасение жизни зависит в том числе от вовремя перелитой донорской крови.

Но ее нельзя, к сожалению, произвести искусственно. Банк крови — это результат сознательности людей, их желания стать донорами. Только благодаря таким людям постоянно пополняется республиканский банк донорской крови. И даже страшно представить, что случилось бы, не будь доноров…

— Работая в родильном отделении, я столкнулась однажды с экстренной ситуацией: жизнь пациентки зависела от переливания крови той группы, которой тогда не было в наличии в больнице,— рассказывает главная медсестра Марьиногорской ЦРБ Светлана Дешкович.— Это моя группа крови… И я даже не задумывалась о том, что следует делать… Спустя какое-то время я снова сдала кровь в качестве донора. И с тех пор уже более 40 раз. Делаю это и на безвозмездной основе, потому что понимаю, как важно, чтобы банк донорской крови постоянно пополнялся. Среди медработников, к слову, достаточно много доноров.

Но не только медики должны думать о том, что резерв крови, который имеется в каждой больнице,— это шанс на жизнь в экстренной ситуации. Наверное, следует каждому задуматься над тем, чтобы хотя бы однажды сделать доброе дело, если для этого нет никаких противопоказаний, а нужно только желание.

Сдать кровь не сложно. Четыре раза в год в район приезжают сотрудники республиканского научно-практического центра гематологии и трансфузиологии и осуществляют забор крови и ее компонентов. Приезд бригады из РНПЦ планируется в августе. Справки по телефону 3-56-73. Переболевшие коронавирусом могут кому-то помочь, если сдадут свою кровь на базе РНПЦ в Минске.

Если вы хотите присоединиться к донорскому сообществу, стать тем, кто спасает чью-то жизнь, не совершая при этом ничего реально сложного или опасного для собственного здоровья, не откладывайте поступок на потом: вдруг именно сейчас ваша помощь и нужна…

Елена ШАНТЫКО.