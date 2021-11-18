Советы для курильщиков

Мне нестерпимо жаль жизней, истлевших на кончике сигареты.

Гиппократ.

Курение — одна из самых пагубных привычек человечества. А неосторожное обращение с огнём при курении зачастую приводит к пожарам.

Курящих у нас пока еще много, отсюда и велика вероятность пожара. Нередко можно наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают спички и окурки куда попало, курят в запрещенных местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи вещей, способных воспламеняться при малейшем соприкосновении с огнем.

Неоспоримым лидером всех огненных происшествий является неосторожность при курении. Чаще всего виновниками и жертвами огня в таких случаях становятся граждане, злоупотребляющие спиртным. Как известно, люди в состоянии алкогольного опьянения полностью или частично теряют контроль над своими действиями и поступками. Нередко, подвыпивший человек ложится в постель с зажженной сигаретой и совершенно не думает о последствиях. В большинстве случаев данная категория граждан наряду со своей безопасностью ставит под угрозу жизнь своих близких, а также людей, проживающих по соседству. Практически ежедневно в сводках МЧС фигурируют подобные происшествия.

Наибольшее количество пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении происходит в вечернее и ночное время суток. События развиваются стремительно и всегда по одному сценарию, когда человек засыпает с тлеющей сигаретой в руке, а спустя некоторое время соседи вызывают спасателей. К сожалению, ночью пожар обнаруживают на той стадии горения, когда шансов спасти человека практически не остается.

Чтобы избежать пожара по причине неосторожного обращения с огнем при курении необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

– курить, только в специально оборудованных для курения местах;

– не курить в постели;

– не забывать затушить сигарету после курения;

– не курить рядом с легковоспламеняющимися материалами;

–не бросать незатушенные окурки с балконов верхних этажей, в мусоропроводы и урны.

Что посоветовать людям, у которых в семье кто-то курит?

— установите во всех комнатах АПИ;

— убедите курить в специально отведенном месте и выбрасывать окурки в пепельницу;

— следите за тем, чтобы он не курил в постели;

— предупредите, что окурок, брошенный с балкона вниз, может стать причиной пожара;

— не позволяйте курить на лестничных клетках и при детях.

Неосторожно обращаясь с огнем, вы подвергаете большой опасности свое жилище и имущество, рискуете собственной жизнью. Давайте научимся думать о собственной безопасности, безопасности окружающих и предпринимать все возможное для этого!

Пуховичский РОЧС.