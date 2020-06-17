Современные технологии: впервые в районе прополкой кукурузы занимается дрон

В сельскохозяйственных организациях района приступили к обработке посевов кукурузы от сорняков. Сейчас растения находятся в необходимой для этого фазе. В ОАО “ПЗ “Индустрия” решили начать обработку этой культуры, используя не традиционную технику, применяемую для этих работ, а беспилотный летательный аппарат — дрон. Такой суперсовременный аппарат для обработки растений в нашем районе используют впервые.

Эксперимент ставили на семигектарном кукурузном поле возле МТФ “Пуховичи”. Весной на этом участке сеял кукурузу Петр Чепиков. Из-за большого количества электрических столбов ему пришлось очень долго маневрировать. Рядом еще одно поле площадью 7,5 гектара, которое требовало точечной обработки растений.

— В Беларуси такой летательный аппарат один, — рассказывает Михаил Кузьменков, главный инженер ООО “АгроАнализ-Бел”, компании-поставщика средств защиты растений. — До этого мы работали в Минском, Дзержинском и Толочинском районах, а в Ушачах обрабатывали борщевик. Одним из преимуществ дрона является возможность обрабатывать посевы в труднодоступных местах, например, неудобицы, мелкоконтурные поля или торфяники, где техника не может пройти. К дрону-опрыскивателю прикреплен бак, рассчитанный на 10 литров. За час он может обработать до 6 гектаров. Дрон работает автономно на заданной площади поля. Установленный радар позволяет определять препятствия.

— Пробными были у нас 30 соток пшеницы, — говорит директор ОАО “ПЗ “Индустрия” Виктор Коршунов. — Мы уже успели увидеть реальный эффект. Теперь решили испытать дрон на кукурузных полях. Всего у нас эта культура посеяна на площади более 700 гектаров, но для работы техники нового поколения выбрали самые сложные поля. Вот на этом, например, крупногабаритной технике мешают пройти столбы. А дрон облетает их на высоте 1,5 метра и вносит препарат.

— Такую технику хорошо использовать при обработке рапса, — делится своими впечатлениями, наблюдая за работой дрона, главный агроном ОАО “ПЗ “Индустрия” Василий Бойко. — Из-за того, что рапс растет достаточно высоким и сплетается между собой, при прохождении техники небольшой процент растений притаптывается. А летательный аппарат справится с этим вполне успешно. Пока это только в планах.

Поля в “ПЗ “Индустрия” стали экспериментальными. Результат работы дрона аграрии смогут оценить совсем скоро. Но уже понятно, что техника 21-го века уверенно прокладывает себе дорогу в сельском хозяйстве. И скоро никого не будет удивлять странный звук, доносящийся с поля, над которым кружит робот.

Анастасия ИЮЛЬСКАЯ.