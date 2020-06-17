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Современные технологии: впервые в районе прополкой кукурузы занимается дрон

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В сельскохозяйственных организациях района приступили к обработке посевов кукурузы от сорняков. Сейчас растения находятся в необходимой для этого фазе. В ОАО “ПЗ “Индустрия” решили начать обработку этой культуры, используя не традиционную технику, применяемую для этих работ, а беспилотный летательный  аппарат — дрон. Такой суперсовременный аппарат для обработки растений в нашем районе используют впервые. 

Директор ОАО “ПЗ “Индустрия” Виктор Коршунов и главный инженер ООО “АгроАнализ-Бел” Михаил Кузьменков.

Эксперимент ставили  на семигектарном кукурузном поле возле МТФ “Пуховичи”.  Весной  на  этом  участке  сеял кукурузу  Петр Чепиков. Из-за большого количества электрических столбов ему пришлось очень долго маневрировать. Рядом еще одно поле площадью 7,5 гектара,  которое требовало точечной обработки растений.

— В Беларуси такой  летательный  аппарат  один,  —  рассказывает   Михаил   Кузьменков,  главный   инженер  ООО   “АгроАнализ-Бел”, компании-поставщика  средств   защиты  растений. —  До этого мы работали в  Минском, Дзержинском и Толочинском районах, а в Ушачах обрабатывали  борщевик. Одним из преимуществ дрона является возможность обрабатывать   посевы в  труднодоступных    местах,  например,   неудобицы,  мелкоконтурные поля  или торфяники, где техника не может пройти. К дрону-опрыскивателю прикреплен  бак,  рассчитанный  на 10  литров. За  час он может обработать до  6 гектаров. Дрон работает автономно на заданной площади поля. Установленный радар  позволяет  определять препятствия.

— Пробными  были  у нас 30 соток пшеницы,  — говорит директор ОАО  “ПЗ  “Индустрия” Виктор Коршунов. — Мы уже успели увидеть реальный эффект. Теперь решили испытать дрон на кукурузных полях. Всего у нас эта культура посеяна на площади более 700 гектаров, но для  работы техники нового поколения выбрали самые сложные поля. Вот на этом, например,  крупногабаритной технике мешают пройти столбы. А дрон облетает их на высоте 1,5 метра и вносит препарат.

Агроном-химик Дмитрий Пищик, главный агроном Василий Бойко, главный инженер Руслан Королько и заведующий мастерскими Роман Коршунов.

— Такую технику хорошо  использовать при обработке рапса, — делится своими впечатлениями, наблюдая за работой   дрона, главный  агроном ОАО “ПЗ “Индустрия” Василий Бойко.  — Из-за того, что рапс растет достаточно высоким и сплетается между собой, при прохождении техники небольшой процент растений  притаптывается. А летательный аппарат справится с этим вполне успешно. Пока это  только в планах.

Поля в “ПЗ “Индустрия” стали экспериментальными. Результат работы дрона аграрии смогут оценить совсем скоро. Но уже понятно, что техника 21-го века уверенно  прокладывает  себе  дорогу  в  сельском хозяйстве. И скоро никого не будет удивлять странный звук, доносящийся с поля, над которым кружит робот.

Анастасия    ИЮЛЬСКАЯ.

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