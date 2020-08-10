Созданы все условия для работы — наблюдатель

Участковая комиссия работает в рамках закона. Так считает наблюдатель от районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Регина Сомнякина, которая работает на Дружненском втором участке для голосования №8.

Регина — наблюдатель опытный, в избирательной компании в таком качестве участие принимает во второй раз. Она отмечает, что все члены участковой комиссии компетентны в рамках того дела, которым они сегодня занимаются. Голосование проходит в спокойной обстановке. Многие на избирательные участки приходят семьями. Активно голосует молодежь. Для работы наблюдателей на участке созданы хорошие условия. Места определены так, что наблюдатели могут все хорошо видеть. Члены участковой комиссии отвечают на все вопросы.

Наталья ПАРХОМЧИК.