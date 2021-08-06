Жизнь в маске, если честно, очень утомила. Уверена, что не одну меня. Это настолько очевидно, что и доказывать, наверное, не стоит. Если вдруг сомневаетесь, просто загляните в магазины, проедъте в автобусе и убедитесь, что сознательных граждан — единицы. За последнее время строгий подход к масочному режиму я встречала только в частных медцентрах, где есть возможность и время следить за соблюдением требований пациентами и нет большого скопления народа, на АЗС ОАО «Пуховичинефтепродукт», где операторы и сами всегда в масках, и от клиентов требуют того же, и в некоторых магазинах.

В общем, расслабились. Понятно, что летом в маске жарко. Понятно, что они просто надоели. Но коронавирус не дремлет. Причем даже в самых неблагоприятных для него условиях. Я имею в виду меры, которые предприняты в данный момент на Олимпийских играх в Японии. Да, признаем тот факт, что отложенные на год олимпийские старты состоялись, что на них съехались представители всех континентов. Но добросовестные японцы постарались сделать даже невозможное, чтобы обезопасить участников олимпиады. Специальная брошюра для них со списком коронавирусных ограничений занимает 70 страниц. Требования очень жесткие. Налажено дистанцирование, соблюдение масочного режима, запрещено даже кричать от радости (!) после победы. Можно только улыбаться (под маской) и хлопать в ладоши. Участникам запрещено использовать городской общественный транспорт, посещать культурные объекты, рестораны и достопримечательности японской столицы. Все передвижения спортсменов и членов делегаций контролируются через смартфоны, а нарушение маршрута грозит депортацией. К чему я так подробно? К тому, что при всем этом среди участников олимпиады ежедневно регистрируют новые случаи заболеваний коронавирусом.

И это уже не шутки, особенно если вспомнить тот факт, что мы живем далеко не в таких стерильных условиях. И если не забыть о том, что разновидность коронавируса «дельта», который присутствует в настоящее время по данным ВОЗ, по меньшей мере в 85 государствах, добрался до Беларуси. Об этом Минздрав сообщил еще 23 июня: «Сегодня есть основания предполагать, что «индийский» вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19. Мутации в шиповидном белке приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее». Медики отмечают, что дельта-вариант коронавируса вызывает быстрое течение болезни и ее тяжесть.

Так что мы все по-прежнему не защищены. Поэтому, к сожалению, вернуться к прежней жизни мы все еще не можем. И чтобы просто жить, чтобы не стать угрозой для своих близких, нужно, пожалуй, хвататься за соломинку, которой на сегодняшний день является вакцинация.

Да, отношение к ней неоднозначное. Уверена, что таковым его делает доступное информационное поле, куда попадает абсолютно разная, в том числе дилетантская и вредоносная информация. Порой отличить правду и ложь сложно. А потому гуляют такие странные убеждения, что нас через прививки чипируют и готовят к уничтожению. Не знаю, как отвечать на такие предположения. Теряюсь. Но зато я точно помню, что есть красная зона, где постоянно идет борьба за чью-то жизнь. И не всегда эта борьба выигрывается врачом и пациентом.

Впрочем, помню, безусловно, не я одна. По словам главного санитарного врача района Елены Пархимчик, в центр гигиены и эпидемиологии ежедневно приходят обращения о том, что где-то кем-то не соблюдается масочный режим, который после введения решением Миноблисполкома пока никто не отменил. Более того, в эти дни усилен контроль за выполнением необходимых мер по профилактике коронавируса.

— Мы действительно констатируем тот факт, что граждане начали игнорировать меры профилактики, — говорит Елена Геннадьевна. — Или относиться к их соблюдению формально. Об этом нам также поступают обращения. К примеру, недавно житель поселка Дружный был возмущен, что его отказались обслужить в магазине из-за отсутствия маски. При этом маска на продавце была надета неправильно (болталась где-то на шее), и, к тому же, продавец обслуживала таких же, как сама, покупателей. Хочу сказать, что в магазинах как в местах скопления народа действительно нужно находиться в масках. Требование продавца — правильное. Но в таком случае следует помнить, что правила действуют для всех: и для покупателей, и для работников торговых объектов. Нельзя носить маску только ради того, чтобы продемонстрировать: она у меня есть. Маска должна вас защищать.

Маски, социальное дистанцирование, гигиена рук — это очень важно. Но самая главная защита — это вакцинация. Она идет, пожалуй, не так быстро, как было бы необходимо, чтобы у белорусов поскорее сформировался коллективный иммунитет. Многие, нужно признать, вакцинируются даже не потому, что так берегут свое здоровье, а потому, что таково требование для выезда на отдых за пределы страны. С недавнего времени, по информации БелТА, вакцинированные от COVID-19 смогут въезжать в Беларусь без необходимости находиться в самоизоляции (постановление Совмина № 401 от 14 июля 2021 года). Учитывая, что население практически всего мира активно вакцинируется и вакцинированный не так интенсивно передает вирус, даже если он находится в организме человека, эти меры вполне логичны, чтобы дать возможность людям, которые вакцинированы, путешествовать.

Так что мир постепенно открывается для нас. Но говорить о жизни без маски еще очень рано.

Елена ШАНТЫКО.