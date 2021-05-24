Спартакиада среди работников Пуховичского лесхоза: положительные эмоции, дух борьбы и соперничества

Прошла летняя спартакиада среди работников Пуховичского лесхоза, целью которой стали популяризация и развитие массовых форм физической культуры и спорта.

Среди работников были сформированы три команды: «Север» (работники Скрыльского, Синчанского, Руденского, Шацкого, Ветеревичского, Сергеевичского лесничеств), «Юг» (работники Блужского, Тальковского, Пуховичского, Светлоборского, Омельнянского лесничеств) и «Центр» (работники аппарата лесхоза, лесопункта и деревообрабатывающего цеха). Соревновались в 6 видах спорта: плавание, стрельба из пневматического оружия, легкоатлетический кросс, настольный теннис, волейбол, гиревой спорт.

Первая летняя спартакиада среди работников Пуховичского лесхоза принесла море положительных эмоций, дух борьбы и соперничества. Также по ее итогам будут сформированы команды для участия в областной спартакиаде в июне месяце.

Большую помощь в организации спартакиады оказали профсоюз лесхоза и ФОЦ «Виктория».