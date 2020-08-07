Спасение ласточки: сотрудники МЧС подогнали выдвижную технику к зданию нашей редакции

Когда на днях к двухэтажному зданию, в котором размещается наша редакция, подъехала пожарная машина, и бойцы МЧС стали устанавливать лестницу, у всех, кто видел это, невольно возник вопрос: «Что случилось?». Выяснилось, что эвакуироваться из здания никому не нужно, а спасатели приехали, чтобы помочь… ласточке.

Вызвал спасателей главный специалист районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Щербинский, кабинет которого также находится в этом здании. Приехав на работу, он услышал шорох, доносившийся из-под крыши. Это билась крыльями об карниз ласточка, которая будто была привязана, а потому и не могла улететь. Анатолий Васильевич позвонил в службу спасения.

Спасатели приехали быстро. Командир отделения Юрий Абакунчик поднялся к обессиленной уже птичке. Оказалось, что при строительстве гнезда ласточка использовала не только веточки и траву, но и лоскут от тряпки, который в итоге обмотался вокруг лапки птицы.

Удалив его, Юрий положил ласточку на ладонь. Сначала птичка сидела тихо, затем, придя в себя, она упорхнула и, похоже, с благодарностью сделала несколько виражей в воздухе.

Андрей МАЗАНИК.