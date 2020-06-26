Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП пассажира

В целях повышения готовности подразделений МЧС к проведению аварийно-спасательных работ и оказанию первой доврачебной помощи в Пуховичском районе проведены тактико-специальные занятия с личным составом ПАСЧ № 1 г. Марьина Горка.

По тактическому замыслу, произошло ДТП, при котором в автомобиле оказался заблокирован пострадавший пассажир.

Руководителем спасательной группы была проведена оценка обстановки, после чего личному составу была дана команда по деблокированию и извлечению пострадавшего из автомобиля с помощью гидравлического инструмента. После проведенных действий пострадавшему была оказана первая доврачебная помощь.

По результатам тактико-специальных занятий руководитель спасательной группы отметил слаженность и оперативность действий при выполнении боевой задачи и сделал вывод, что личный состав готов к оказанию помощи при возникновении реальной чрезвычайной ситуации.

Пуховичский РОЧС.