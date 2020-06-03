Спасатели наградили победителя игры «Правда или ложь» в Instagram

В Пуховичском РОЧС прошла церемония награждения победителя интерактивной игры «Правда или ложь» на знания правил безопасности, которую провели спасатели совместно с редакцией нашей газеты в популярной социальной сети Instagram.

Цель игры — напомнить родителям незыблемую истину: не оставляйте детей одних!

Победителем стала Елена Мартыненко, мама 2 детей, которая быстрее всех нашла 5 ложных фактов из 10.

Елена поделилась, что поучаствовать в игре было своеобразным вызовом, проверкой собственных знаний на тему безопасности. Победа оказалась неожиданной, но приятной.

Победителю достался диплом и памятные призы от Министерства по чрезвычайным ситуациям.

— Проводите такие конкурсы чаще, – пожелала Елена. — Очень интересно было отвлечься от быта и проверить знания, которые помогают сделать жизнь безопаснее. Спасибо за эту игру! Мы будем рады участвовать снова!

Запись прямого эфира до сих пор набирает просмотры, а это значит, что такие важные знания правил безопасности до сих пор распространяются по сети, напоминая взрослым, что детям, находящимся под заботой и чутким взором родителей, ничего не угрожает.