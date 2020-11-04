Спасатели напоминают правила пожарной безопасности при эксплуатации печи

Спасатели непременно добавляют к словосочетанию осенне-зимний «пожароопасный». Ведь с приходом этого периода одной из основных причин возникновения пожаров в жилых домах является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Чаще всего пожары происходят из-за появившихся в кирпичной кладке трещин, перекала печей, в результате использования для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а также выпадения из топки или зольника горящих углей. Для безопасной и долговечной эксплуатации печного отопления следует помнить следующие требования: печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5х0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов.

Наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют во время топки без наблюдения. В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время.

Так же необходимо помнить, что вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемые материалы или сушить белье.

Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать и вычистить сажу, заделать трещины, побелить дымовую трубу на чердаке, крыше и выше кровли.

Не будьте беспечны в вопросах пожарной безопасности.

Берегите себя и своих близких!

Пуховичский РОЧС.