Спасатели напомнили о безопасности любителям зимней рыбалки

Пуховичские спасатели совместно с представителем ОСВОД, а также при участии членов добровольной дружины Марьиногорского аграрно-технического колледжа, бойцов молодежного отряда охраны правопорядка РО ОО БРСМ провели профилактические мероприятия по местам рыбной ловли на открытых водоемах Пуховичского района.

На момент посещения озер любителей зимней рыбалки на водоемах оказалось не много. Участники рейда побеседовали с рыбаками, довели профилактическую информацию об опасности первого льда, привели трагические примеры гибели людей на водоемах в районе и вручили памятки по безопасности.

Цель таких мероприятий – предотвратить трагические случаи гибели людей, разъяснить гражданам опасность тонкого льда, обучить правилам поведения на льду. Ведь, к сожалению, не все «зимние рыбаки» знают, что если нулевая температура держится больше трех дней, то прочность льда уменьшается на 25 процентов, а если на нем появляется вода, то его грузоподъемность уменьшается в 2-3 раза. Прочный лед имеет голубой цвет, если же цвет льда белый, то он выдержит в два раза меньше тяжестей. Когда же лед имеет серый или желтоватый оттенок, он очень ненадежен, и выходить на него крайне опасно.

Конечно, всех ситуаций на льду не может предусмотреть даже искушенный рыболов, но несколько стандартных рекомендаций следует помнить всегда:

– не ходить по льду в тех местах, где его толща пронизана водорослями, опавшими листьями, пузырями воздуха, нарушающими однородность и прочность;

– не передвигаться по тонкому льду гуськом, след в след;

– обязательно проверять толщину и прочность льда пешней, но бить ею не перед собой, а немного сбоку;

– безопасно идти по льду, на котором образуются продольные трещины, надо лишь смещаться в сторону от них, но следует немедленно вернуться обратно, если появились радиальные трещины, т.е. от ног во все стороны;

– сразу покинуть даже уловистую лунку, если из нее начала быстро выходить вода, передвигаясь скользящим шагом, почти не отрывая ноги от поверхности льда;

– в начале зимы обходить участки льда, укрытые толстым слоем снега, особенно если видны мокрые пятна;

– выходить на лед только на мелководьях, захватив с собой средства спасения: длинную веревку или прочную жердь;

– стараться не попадать в толпу, но и не ловить в одиночку, постоянно держа в поле зрения своих друзей.

Пуховичский РОЧС.