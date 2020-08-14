Спасатели напомнили о безопасности ребятам из «Лесной сказки»

-Давайте быстрее, уже приехали! – ребята со второй смены детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» спешили встретить спасателей.

Здорово, когда досуг ребенка проходит на свежем воздухе. Естественно, его необходимо продумать до мелочей и сделать предельно безопасным. Для акцентирования внимания взрослых и детей на правилах безопасности работники Пуховичского РОЧС и посетили «Лесную сказку».

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, выстраиваясь в ряд и составляя из розданных букв ответы, прикручивали автономные пожарные извещатели, проходили безопасный лабиринт и собирали по памяти парные изображения снаряжения пожарных. Смех, поддержка участников конкурсов, улыбки – мероприятие было наполнено настоящим шквалом положительных эмоций!

В награду за активность ребята получили памятные подарки от Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пуховичский РОЧС.