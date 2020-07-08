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Спасатели напомнили правила безопасного поведения на воде

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Лето – период, наиболее любимый детьми и взрослыми. Жаркое солнце, купание в речке или в озере, ягоды и фрукты.

Но при этом очень важно не забыть о соблюдении правил безопасности, чтобы отдых не обернулся бедой.

Так, для того, чтобы родители не оставляли детей без присмотра, смельчаки не заплывали за буйки, а отдыхающие не искали «брод» в неположенных местах, спасатели напомнили правила безопасного поведения на воде с помощью рупора:

«МЧС напоминает, купание разрешено только в специально отведенных местах! Не заплывайте за буйки! Помните, что ваша сознательность является гарантом вашей безопасности!».

Привлечь внимание отдыхающих совсем не сложно, а напоминание о правилах безопасности – бесценно!

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