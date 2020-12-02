В трудовых коллективах МЧС информирует 

Спасатели напомнили учащимся МГАТК о правилах безопасности

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В рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели тематическую мероприятие в УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка».

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского РОЧС побеседовала с ребятами. Спасатель отвечала на интересующие аудиторию вопросы, сопровождала их примерами. Были  озвучены основные вопросы безопасности жизнедеятельности.

В рамках встречи состоялась демонстрация фильма «Жертвы пагубной привычки». Учащимся колледжа была вручена наглядная обучающая продукция МЧС.

Каждый знает, что курение — это опасная зависимость. Поэтому на мероприятии инспектор РОЧС призывала тех, кто курит, отказаться от этой вредной привычки не только во благо личного здоровья, но и ради здоровья общества.

Пуховичский РОЧС. 

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