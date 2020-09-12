Спасатели нашли двух заблудившихся грибников

В лесу возле поселка Правдинский 11 сентября спасатели нашли мужчину, которому пришлось сутки собирать грибы. Накануне, 10 сентября, возле деревни Веробьевка была обнаружена заблудившаяся женщина.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

– Сообщение о пропаже мужчины возле поселка Правдинский поступило спасателям 10 сентября в 09:00. Искали целый день, с ним не было связи. Пропавшего мужчину обнаружили только утром 11 сентября, в 09:30. С ним все в порядке. Его личные данные устанавливаются.

О пропаже 68-летней пенсионерки в лесном массиве возле деревни Веробьевка 10 сентября в 11:05 заявил ее муж. Работники МЧС нашли женщину менее, чем за час, в 11:56. В медицинской помощи она не нуждалась.

По словам Дианы Железняк, в этот же день еще одного грибника искали в Борисовском районе. Он заблудился в лесу возле деревни Стаи. Сообщение поступило в 21:30. С ним поддерживали связь по мобильному телефону и нашли после полуночи 11 сентября, в 01:33. Помощь медиков ему не потребовалась.

Источник: Млын.бай