МЧС информирует 

Спасатели по телефону напоминают пуховчанам правила безопасности

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«Здравствуйте! Вас беспокоит районный отдел по чрезвычайным ситуациям. Сейчас проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних!» Подскажите, есть ли у вас минута, чтобы убедиться в безопасности вашего ребенка?» — так начинается разговор спасателей с родителями, воспитывающими детей.

Зачастую самые простые правила приходится напоминать, потому что в каждодневной рутине притупляется осознание того, что беда – результат минутной беспечности. Поэтому при разговоре с молодыми родителями спасатели делают упор на правиле одноименном с акцией – не оставляйте детей одних!

—Вы знаете, где сейчас и чем заняты ваши дети? – на этот раз спасатели дозвонились до Анны, проживающей в городе Марьина Горка и воспитывающей 3 детей.

— Старшие в школе, младшая в саду. Они у меня всегда под присмотром, я их одних не оставляю, мало ли, – отвечает молодая мама.

В ходе разговора были акцентированы самые опасные места дома: ванная комната, где есть бытовая химия, кухня, где опасность представляет плита и острые предметы, жилая комната, где у подрастающего ребенка может возникать интерес к виду из окна.

Пуховичский РОЧС.

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