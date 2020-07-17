Спасатели помогли многодетной семье сделать свой дом безопасным

Большая семья – большое счастье, однако не стоит забывать, что вопросы безопасности должны стоять на первом месте. Особенно, когда речь о семьях с детьми.

Профилактические службы стремятся оказать помощь многодетным семьям, в том числе консультируя по вопросам безопасности. Так работники РОЧС совместно с представителями здравоохранения и Шацкого сельского исполнительного комитета посетили многодетную семью, которая обустраивает семейное гнездышко в Шацке.

Спасатели акцентировали внимание родителей на необходимость установки автономных пожарных извещателей в каждой жилой комнате, проверили состояние электрической проводки, рассказали, на что обратить внимание при монтаже и устройстве отопительной печи. Также рассказали об акции «Каникулы без дыма и огня», напомнили о том, как важно научить ребенка избегать опасностей, рассказать о том, как не попасть в беду, сделать так, чтобы ребенок знал, как правильно вести себя в любой чрезвычайной ситуации.

Не остались в стороне и самые маленькие. Для них спасатели подготовили красочные книги и памятки, с помощью которых запомнить самые важные правила будет намного легче.

Пуховичский РОЧС.